Куда пропали доспехи после средних веков? Проблема отказа от массового ношения защитного снаряжения в Новое Время часто упрощается до формулы "огнестрельное оружие побеждает стальную броню". Но археологические и документальные данные говорят нам, что это не совсем так, а точнее, совсем не так просто, как может показаться.

Как менялась функция лат к концу средневековья

Несомненно, введение в массовый военный обиход длинноствольного огнестрельного оружия (традиционно именуемого мушкетом) сыграло не малую роль в эволюции доспехов - с 1520 по 1540 годы радикально изменилась форма нагрудника кирасы, утратившего гордую округлую грудь в пользу острого "брюшка" (см. рис.1). Эта мера отразилась и на силуэте гражданского костюма. Связывается эта модификация с двумя причинами:

во-первых, желанием создать больше острых углов на нагруднике и тем самым повысить возможность соскальзывания снаряда с тела (напомню, что для защиты от стрел и холодного оружия нагрудник уже в XIV веке сделали выпуклым на уровне грудной клетки),

во-вторых, необходимостью увеличить площадь основной нагрудной кирасы, тем самым повышая ее общую возможность распределять ударную нагрузку.

Под влиянием вызова, брошенного огнестрельным оружием, изменилось и внутренне содержание доспеха. Если в XV веке закалка пластин была важным и дорогостоящим этапом в производстве защитного снаряжения, то в XVI и особенно XVII веках каленые пластины становятся редкостью. Вместо закалки и жесткости начинает цениться вязкость стали, позволяющая гасить энергию пуль за счет деформации. Конечно же, при этом растет толщина и масса нагрудника, в некоторых случаях доходящая до 4 мм на центральном ребре. Это конечно сказывается и на выносливости и на комфорте при ношении доспехов.

Но немаловажно здесь и то, что технологии XVI века, особенно его второй половины, позволили сделать доспехостроение поистине массовым. Арсеналы большинства крупных европейских городов на 70-80% состоят именно из доспехов, сделанных после 1540х годов. Например в одном только австрийском Граце выставлено несколько тысяч единиц защитного вооружения эпохи раннего нового времени.

Уже одно это должно заставить нас усомниться в идее отказа от доспехов по причине появление массового огнестрельного оружия - ведь оно вполне ощутимо выступило на полях сражений уже в первой половине XVI века. И будь доспехи настолько бесполезны, к XVII веку они бы исчезли как явление, но пока что мы видим обратную картину. Несомненно, они несколько изменились, подстроившись под новые условия, но не спешили уходить с полей сражений.

Новое в войне Нового времени

Тем не менее, изменилась сама война. Если в прошлые века наиболее выразительным и заметным действующим лицом битвы был тяжелый всадник, рыцарь - элитный воин, с детства воспитываемый для боя верхом, знающий множество сложных приемов обращения с конем и копьем, мечом и иным холодным оружием, то на смену ему в Новом Времени приходит кавалерист, встроенный в систему, в которой каждый род войск выполняет свои задачи по требованию командира.

Разница здесь кроется в следующем: почти всегда полевое сражение в средние века была выстроено вокруг задачи развернуть рыцарскую конницу для фронтального удара по противнику. Если этот удар проходил успешно, то битва превращалась в погоню и добивание врага (например, как произошло на Донском побоище). Если нет, требовалось отступление и новая попытка удара, либо, в худшей ситуации - рыцарская конница несла потери, несовместимые с продолжением атаки (например как в бите при Куртре и многих сражения Столетней войны). Для решения этой задачи пехота и стрелки были нужны только в качестве прикрытия маневра и охраны обозов и лагерей, то война Нового Времени, опираясь на окрепшую экономику городов, наемные армии и желание повысить управляемость на поле боя, ввела совсем иные правила игры.

На первый план в войне начала выходить профессиональная, обученная пехота. Дисциплина, которую несли за собой наемные пешие войска еще со времен войн Швейцарской Конфедерации за независимость от Священной Римской Империи показала, что массовому солдату просто не нужно носить тот же объем доспехов, какой нужен рыцарю-индивидуалисту. Пехотинец силен не своим доспехом, а тем, как хорошо он держит строй и слушается команды. От стрелы его конечно защитит шлем и простой нагрудник, а все прочие проблемы решаются длиной его пики, а совсем не крепостью брони. Когда же речь заходит о стрелках (лучниках, арбалетчиках, аркебузирах и в более позднее время - мушкетерах), их безопасность полностью лежит на правильности маневра и своевременности залпа. Стрелок в XVI и особенно XVII веках должен находится вне досягаемости холодного оружия противника, в этом его сила и успех на поле боя.

Поэтому, когда речь заходит об армиях Нового времени, мы можем наблюдать скорее не отказ от доспехов как неэффективного элемента снаряжения, а смену тактического акцента, при котором колонна/баталья/терция пикинеров при поддержке стрелков может получить преимущество перед тяжелой кавалерией.

Пехотинец, становясь самой заметной частью войска на поле боя, оставляет на себе только самое необходимое из защитного снаряжения - уже упомянутые шлем и нагрудник.

В то же время одетый в латы кавалерист, хотя и выполняет наиболее тяжелые и опасные задачи, уже не так заметен, и это становится одной из причин, по которой нам кажется, что «от доспехов отказались».

Статистика - новое оружие

Конец XVII века приносит нам и постепенный отказ от пики как оружия сдерживания кавалерии, а вместе с этим и отказ от последних признаков бронирования пехоты - весь вся она становится стрелковой и она же - ударной.

И конечно, напрашивается вопрос: ведь если пехота стала основной ударной силой армий и на нее теперь было обращено внимание и полевой артиллерии, и дула мушкетов, и новомодные штыки-багинеты, неужели доспехи не могли ввести снова? И тут мы упираемся уже в экономический фактор - многократно возросшая массовость армий, необходимость долгих переходов и маневров на поле боя просто не оставляют места кирасам и шлемам - металлургия большинства стран была настроена на массовое производство мушкетов и пушек, но никак не доспехов.

Зачастую солдаты же XVIII века, при попытках нарядить их в доспехи, сбрасывали их быстрее, чем успевали дойти до поля боя. Ведь это были уже не богатые наемники прошлого, которые могли позволить себе ехать на собственных лошадях и везти доспехи в личных обозах. Экономика нового времени нагрузила солдата всем необходимым до краев ранца и отправила проходить не один десяток километров за световой день. Любая кираса тут была бы только отягчающим фактором. При этом статистика ранений, которые солдат мог наблюдать вживую на примере своих товарищей, вероятно подсказывала ему, что попадания в область, защищенную кирасой, слишком редки, чтобы тратить силы на ношение брони...

Рискнем подвести итог

отказ от доспехов из-за введения огнестрельного оружия это неправильная трактовка развития военного дела Нового Времени;

стальные доспехи продолжали использоваться и достаточно успешно даже в XIX веке, но оставались на вооружении кавалерийских частей, которым могли действительно пригодиться на поле боя (вспомним кирасир при Ватерлоо и знаменитую фразу, выкрикнутую английским офицером: "стреляйте по лошадям, у всадников кирасы!");

стреляющая пехота, став основой армий, просто не имела потребности в доспехах. А к моменту, когда она становится еще и ударной ее частью, произвести нужное количество доспехов становится невозможно и не выгодно. Для целей прорыва и штурма начинают выделять особые отдельные отряды гренадер и гвардии, готовых идти на подобный риск.

Итак , упрощая вышесказанное можно действительно выразить этот этап в эволюции военного дела через формулу "приход огнестрельного оружия привел к отказу от массового ношения доспехов", но важно понимать, что взаимосвязь между этими явлениям кроется совсем не в силе свинца, пробивающего толстые стальные пластины, а в самой логике и экономике войны, которая противопоставила дорогим латам элитных всадников массовые плотные построения пехоты.

Напоследок нельзя не отметить, что Новейшее время, отсчет которого принято начать с Первой Мировой войны, демонстрирует постепенный возврат к индивидуальному защитному снаряжению, в том числе и в пехоте.

Литература