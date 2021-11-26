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КОПЕНГАГЕНСКИЙ МИР 1660 ГОДА
КОПЕНГАГЕНСКИЙ МИР 1660 ГОДА - между Швецией и Данией, завершивший датско-шведскую войну 1658-1660 годов.
Заключён 27 мая 1660 года в Копенгагене после подписания Швецией Оливского мира 1660 года с союзниками Дании.
По условиям Копенгагенского мира Швеция в основном сохранила свои территориальные приобретения в Скандинавии, закреплённые Роскилльским миром 1658 года (Сконе, Блекинге, Бохус). Дании возвращались область Тронхейм (в Норвегии) и о. Борнхольм; по настоянию Нидерландов, являвшихся союзником Дании, упразднялось постановление о недопущении в Балтийское море флотов небалтийских держав.
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