КОНДЕ ЛУИ II ДЕ БУРБОН
КОНДЕ (Condé) ЛУИ II ДЕ БУРБОН (Bourbon) - французский полководец. Принц (1646 год), правнук Луи I де Бурбона Конде.
В ходе Тридцатилетней войны 1618-1648 годов одержал ряд побед над испанскими и имперскими силами (при Рокруа в 1643 году, Фрайбурге в 1644 году, Нёрдлингене в 1645 году и Лансе в 1648 году).
С началом «парламентской Фронды» (см. Фронда) в январе - марте 1649 года руководил осадой Парижа правительственными войсками. В январе 1650 года арестован по приказу Дж. Мазарини, с которым соперничал в борьбе за власть. В феврале 1651 года освобождён под давлением оппозиции, в сентябре 1651 года возглавил «Фронду принцев».
По окончании Фронды в 1653-1658 годы воевал совместно с испанскими войсками против Франции. Амнистирован по условиям Пиренейского мирного договора 1659 года, вернулся во Францию.
Участвовал в Деволюционной войне 1667-1668 годов, руководил операцией по завоеванию Франш-Конте в 1668 году. В 1672-1675 годы, в ходе Голландской войны 1672-1678 годов, командовал французскими силами, в 1674 году одержал победу при Сенефе.
В 1676 году удалился от дел. Последние годы жизни провёл в своём владении в Шантийи.
Прозван современниками Великим Конде.