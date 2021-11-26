КОНДЕ ЛУИ II ДЕ БУРБОН

КОНДЕ (Condé) ЛУИ II ДЕ БУРБОН (Bourbon) - французский пол­ко­во­дец. Принц (1646 год), пра­внук Луи I де Бур­бо­на Кон­де.

В хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов одер­жал ряд по­бед над ис­пан­ски­ми и им­пер­ски­ми си­ла­ми (при Рок­руа в 1643 году, Фрай­бур­ге в 1644 году, Нёрд­лин­ге­не в 1645 году и Лан­се в 1648 году).

С на­ча­лом «пар­ла­мент­ской Фрон­ды» (см. Фрон­да) в январе - мар­те 1649 года ру­ко­во­дил оса­дой Па­ри­жа пра­ви­тельственными вой­ска­ми. В январе 1650 года аре­сто­ван по при­ка­зу Дж. Ма­за­ри­ни , с ко­то­рым со­пер­ни­чал в борь­бе за власть. В феврале 1651 года ос­во­бо­ж­дён под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции, в сентябре 1651 года воз­гла­вил «Фрон­ду прин­цев».

По окон­ча­нии Фрон­ды в 1653-1658 годы вое­вал со­вме­ст­но с испанскими вой­ска­ми про­тив Фран­ции. Ам­ни­сти­ро­ван по ус­ло­ви­ям Пи­ре­ней­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1659 года, вер­нул­ся во Фран­цию.

Уча­ст­во­вал в Де­во­лю­ци­он­ной вой­не 1667-1668 годов, ру­ко­во­дил опе­ра­ци­ей по за­вое­ва­нию Франш-Кон­те в 1668 году. В 1672-1675 годы, в хо­де Гол­ланд­ской вой­ны 1672-1678 годов, ко­ман­до­вал французскими си­ла­ми, в 1674 году одер­жал по­бе­ду при Се­не­фе.

В 1676 году уда­лил­ся от дел. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в сво­ём вла­де­нии в Шан­тийи.

Про­зван со­вре­мен­ни­ка­ми Ве­ли­ким Кон­де.