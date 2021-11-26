КНЕРЕДСКИЙ МИР 1613

Кнередский мир 1613 — мирный договор между королем Швеции Густавом II Адольфом и королем Дании Кристианом IV , завершивший Кальмарскую войну 1611—1613 .

Подписан 26 января 1613 по итогам переговоров между Швецией и Данией, проходивших в г. Кнеред (провинция Халланд, принадлежавшая Дании). Договор подтвердил основные условия Штеттинского мира 1570 . Швеция должна была вернуть датскому королю исторические норвежские провинции Емтланн и Херьедален и отказаться от претензий на замок Зонебург на о. Эзель (ныне Сааремаа, Эстония). Дания обязалась вернуть Боргхольм, Кальмар и о. Эланд. Временно датчане имели право удерживать крепость Эльфсборг с городами Новый и Старый Лёдёсе, а также Гётеборг с окружающими поместьями в качестве залога за военную контрибуцию в 1 млн риксдалеров, которые шведы обязались выплатить в течение 6 лет. Обе стороны имели право использовать в своем гербе три короны. Шведский король отказался от претензий на северное побережье Норвегии. К. м. был гарантирован английским королем Яковом I .

Лит.: Sundberg U. Svenska freder och stillestånd 1249—1814. Stockholm, 1997.