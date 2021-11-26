УИЛЛОБИ ХЬЮ

Ранние годы и начало военной карьеры

Точная дата рождения Хью Уиллоби неизвестна. В исторических источниках упоминается, что родился он около 1495 г. Однако в иных источниках говорится о 1512 г., когда его родители заключили брак. Местом рождения считается дер. Рисли графства Дербишир.

Представитель рыцарской династии Уиллоби, корни которой уходят в XIV в. Отец – сэр Генри Уиллоби, баронет, занимавший должность мирового судьи и шерифа в Ноттингемшире и Дербишире. Мать – Элен Эджертон.

Сохранились сведения о том, что в 1543 г. У. был зачислен в королевскую гильдию лучников-артиллеристов. В мае 1544 г. Генрих VIII (по другим – Эдуард Сеймур) посвятил его в рыцари в Лите.

Участник войны с Шотландией 1548 г.; возглавлял гарнизон замка Тирлистейн неподалеку от Лодера. Упоминается в чине капитан-генерала сухопутных войск. Опыта морских походов не имел.

Дальние берега

Ориентировочно в 1551 г. У. с компаньонами организовал в Лондоне Московскую компанию. Новая организация имела далеко идущие планы – поиск Северо-Восточного прохода. Поддержка компании обеспечивалась и при дворе. Соответствующий указ подписал король Эдуард VI. Для реализации данной цели Московская компания снарядила торговую экспедицию в Китай. Во главе миссии был поставлен У.

В мае 1553 г. экспедиция покинула родные берега и направилась в далекий путь. Отряд насчитывал три корабля: «Эдуард Бонавентура» (капитан – Р. Ченслор), «Добрая Надежда» (капитан – У.), «Бона Конфиденца» (шкипер – К. Дюрферт).

Покинув Лондон, суда прошли через северные воды, вдоль берегов Норвегии и вышли к Норвежскому морю. 3 августа 1553 г. они попали в шторм и потеряли друг друга из виду неподалеку от Вардехуса. В итоге суда У. и К. Дюрферта сумели подойти к Новой Земле, затем – до губы р. Варзина, а корабль Р. Ченслора встал на зимовку у о-ва Ягры в бухте Св. Николая.

Неудачная зимовка

Зимовка судов в устье р. Варзина проходила достаточно сложно и закончилась плачевно для обоих экипажей. В мае 1554 г. поморы Русского севера обнаружили в гавани два судна на приколе, а в них – 63 трупа. Среди них был и глава экспедиции. При этом в трюмах сохранились товары, которые везли англичане в Китай. По распоряжению Ивана Грозного на север была отправлена специальная группа для описи товара, а тела погибших направлены в Холмогоры. Последние записи в дневнике У. датируются январем 1554 г.

Точно неизвестно, что произошло с экипажами кораблей. Наиболее правдоподобной считается версия об отравлении людей угарным газом, образовавшемся в результате длительного использования зажженных углей и закрытием всех щелей кораблей, чтобы обеспечить тепло в помещениях.

Семья

Согласно одним данным: первая супруга – Маргарет Молинью; сын – Джордж Элаф Уиллоби оф Рисли; вторая супруга – Джейн Стрелли; дочь – Дороти.

Согласно другим источникам: супруга – Джейн Стрелли; сын – Генри.