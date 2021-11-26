ПУССЕН НИКОЛА
ПУССЕН НИКОЛА - французский живописец и график. Крупнейший представитель классицизма XVII века.
Учился у Н. Жувене в Руане; самостоятельно изучал античное искусство, также произведения Рафаэля, Тициана, мастеров болонской школы; занимался перспективой, анатомией и математикой.
С 1612 года обучался в Париже в мастерских Ж. Лаллемана, затем Ф. ван Элле.
Из ранних работ Пуссен достоверны лишь рисунки на сюжеты из «Метаморфоз» Овидия, исполненные для итальянского поэта Дж. Марино (бистр, перо, около 1622-1624 годов, Королевская б-ка, Виндзор).
С 1623 года жил в Италии, вначале в Венеции, с весны 1624 года в Риме.
Важную роль в формировании Пуссена как художника-философа и эрудита сыграл знаток античности К. даль Поццо. По заказу Ватикана Пуссен исполнил алтарный образ для собора Святого Петра - «Мученичество святого Эразма» (1628-1629 годы, Ватиканская пинакотека).
В творчестве Пуссена первого римского периода (1624-1640 годы) преобладают просветлённо-поэтичные картины на мифологические и лиературные темы, воспевающие поэтическое вдохновение, гармонию природы и человека; они отмечены особой активност годыью цветового строя, близкого традициям венецианской школы, - «Нарцисс и Эхо» (около 1625-1627, Лувр, Париж), «Ринальдо и Армида» (1625-1626 годы или первая половина 1630-х годов, ГМИИ), «Танкред и Эрминия» (около 1630 года, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Спящая Венера» (около 1630), «Царство Флоры» (около 1631-1632 годов, обе - Дрезденская КГ). Пуссен стремился выявить нравственные стимулы действия своих героев в драматических обстоятельствах, что предвосхитило суровую гражданственность позднего классицизма («Смерть Германика», около 1628 года, Институт искусств, Миннеаполис). В полотнах Пуссена с середины 1630-х годов развёрнутое повествование напоминает сцену из классической трагедии с большим количеством персонажей («Похищение сабинянок», около 1635 года; «Израильтяне, собирающие манну», около 1637-1639 годов, оба - Лувр, и другие полотна). Особой известностью пользовалась серия «Вакханалий», исполненных в середине 1630-х годов для кардинала А.Ж. дю Плесси де Ришельё («Вакханалия», 1636 год, Национальная галерея, Лондон, и другие).
В 1640-1642 годах работал в Париже, где Людовик XIII назначил его руководителем всех художественных работ в королевских дворцах (прежде всего в Большой галерее Лувра); Пуссен исполнил также серию аллегорических картин для кабинета кардинала Ришельё («Время спасает Истину от посягательств Зависти и Раздора», около 1641-1642 годов, Художественный музей, Лилль).
Интриги придворных художников во главе с С. Вуэ вынуждают Пуссен вернуться в Рим, не закончив исполнение заказов.
В работах Пуссен 2-го римского периода усиливается этико-философский пафос [«Великодушие Сципиона» (середина 1640-х годов, ГМИИ), «Моисей, иссекающий воду из скалы» (около 1648 года, Эрмитаж), «Аркадские пастухи» («Et in Arcadia ego», около 1650 года, Лувр), «Отдых на пути в Египет» (около 1658 года, Эрмитаж)], однако нередко в его образных решениях начинают преобладать холодная рассудочность и нормативность. Обращаясь к античным, библейским и евангельским сюжетам, Пуссен строго отбирает художественные средства для убедительного выявления морального смысла той или иной ситуации. Развивая принципы идеального эпического пейзажа, он представляет природу воплощением совершенства и целесообразности; введение в пейзаж мифологических персонажей, как бы олицетворяющих различные стихии, призвано раскрыть смысл истории человечества («Пейзаж с Полифемом», около 1649 года, Эрмитаж; «Орион», около 1650-1655 годов, Метрополитен-музей, Нью-Йорк, и другие).
Используя мифологические и евангельские сюжеты, Пуссен выражает (в духе стоицизма) мысль о высшей необходимости или судьбе как начале, регулирующем взаимоотношения человека и окружающего мира («Святой Иоанн на Патмосе», около 1644-1645 годов, Институт искусств, Чикаго). Особенно значителен цикл из 4 картин «Времена года» (около 1660-1665 годов, Лувр), в котором путь человечества выявлен через судьбы библейских героев. В завершающем эту серию полотне «Зима» («Потоп») размышление о бренности жизни поднято на высоту общечеловеческой трагедии. Стоическим спокойствием, верой в высокое достоинство художника-творца проникнут автопортрет Пуссен (1650 год, Лувр).
Классицистическое кредо Пуссен выражено и в его мыслях об искусстве (напр., в связанном с музыкальной эстетикой XVI века учении о «модусах», определяющих структуру и эмоциональную направленность художествнных произведений).