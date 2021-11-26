ПУССЕН НИКОЛА

ПУССЕН НИКОЛА - французский живописец и график. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель клас­си­циз­ма XVII века.

Учил­ся у Н. Жу­ве­не в Руа­не; са­мо­стоя­тель­но изу­чал ан­тич­ное искусство, так­же про­из­ве­де­ния Ра­фа­эля , Ти­циа­на, мас­те­ров бо­лон­ской шко­лы; за­ни­мал­ся пер­спек­ти­вой, ана­то­ми­ей и ма­те­ма­ти­кой.

С 1612 года обу­чал­ся в Па­ри­же в мас­тер­ских Ж. Лал­ле­ма­на, за­тем Ф. ван Эл­ле.

Из ран­них ра­бот Пуссен дос­то­вер­ны лишь ри­сун­ки на сю­же­ты из «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия , ис­пол­нен­ные для итальянского по­эта Дж. Ма­ри­но (бистр, пе­ро, около 1622-1624 годов, Ко­ро­лев­ская б-ка, Винд­зор).

С 1623 года жил в Ита­лии, вна­ча­ле в Ве­не­ции, с вес­ны 1624 года в Ри­ме.

Важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии Пуссена как ху­дож­ни­ка-фи­ло­со­фа и эру­ди­та сыг­рал зна­ток ан­тич­но­сти К. даль Поц­цо. По за­ка­зу Ва­ти­ка­на Пуссен ис­пол­нил ал­тар­ный об­раз для со­бо­ра Святого Пет­ра - «Му­че­ни­че­ст­во святого Эраз­ма» (1628-1629 годы, Ва­ти­кан­ская пи­на­ко­те­ка).

В твор­че­ст­ве Пуссена первого рим­ско­го пе­рио­да (1624-1640 годы) пре­обла­да­ют про­свет­лён­но-по­этич­ные кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические и лиературные те­мы, вос­певаю­щие по­этическое вдох­но­ве­ние, гар­мо­нию при­ро­ды и че­ло­ве­ка; они от­ме­че­ны осо­бой ак­тив­но­ст годыью цве­то­во­го строя, близ­ко­го тра­ди­ци­ям ве­не­ци­ан­ской шко­лы, - «Нар­цисс и Эхо» (около 1625-1627, Лувр, Па­риж), «Ри­наль­до и Ар­ми­да» (1625-1626 годы или первая половина 1630-х годов, ГМИИ), «Тан­кред и Эр­ми­ния» (около 1630 года, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «Спя­щая Ве­не­ра» (около 1630), «Цар­ст­во Фло­ры» (около 1631-1632 годов, обе - Дрез­ден­ская КГ). Пуссен стре­мил­ся вы­явить нрав­ст­вен­ные сти­му­лы дей­ст­вия сво­их ге­ро­ев в дра­матических об­стоя­тель­ст­вах, что пред­вос­хи­ти­ло су­ро­вую гра­ж­дан­ст­вен­ность позд­не­го клас­си­циз­ма («Смерть Гер­ма­ни­ка», около 1628 года, Институт ис­кусств, Мин­неа­по­лис). В по­лот­нах Пуссена с середины 1630-х годов раз­вёр­ну­тое по­ве­ст­во­ва­ние на­по­ми­на­ет сце­ну из клас­сической тра­ге­дии с боль­шим ко­ли­чест­вом пер­со­на­жей («По­хи­ще­ние са­би­ня­нок», около 1635 года; «Из­ра­иль­тя­не, со­би­раю­щие ман­ну», около 1637-1639 годов, оба - Лувр, и другие полотна). Осо­бой из­вест­но­стью поль­зо­ва­лась се­рия «Вак­ха­на­лий», ис­пол­нен­ных в середине 1630-х годов для кар­ди­на­ла А.Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё («Вак­ха­на­лия», 1636 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон, и другие).

В 1640-1642 годах ра­бо­тал в Па­ри­же, где Лю­до­вик XIII на­зна­чил его ру­ко­во­ди­те­лем всех ху­дожественных ра­бот в ко­ро­лев­ских двор­цах (пре­ж­де все­го в Боль­шой га­ле­рее Лув­ра); Пуссен ис­пол­нил так­же се­рию ал­лего­рических кар­тин для ка­би­не­та кар­ди­на­ла Ри­ше­льё («Вре­мя спа­са­ет Ис­ти­ну от по­ся­га­тельств За­вис­ти и Раз­до­ра», около 1641-1642 годов, Ху­дожественный му­зей, Лилль).

Ин­три­ги при­двор­ных ху­дож­ни­ков во гла­ве с С. Вуэ вы­ну­ж­да­ют Пуссен вер­нуть­ся в Рим, не за­кон­чив ис­пол­не­ние за­ка­зов.

В ра­бо­тах Пуссен 2-го рим­ско­го пе­рио­да уси­ли­ва­ет­ся эти­ко-фи­лософский па­фос [«Ве­ли­ко­ду­шие Сци­пио­на» (середина 1640-х годов, ГМИИ), «Мои­сей, ис­се­каю­щий во­ду из ска­лы» (около 1648 года, Эр­ми­таж), «Ар­кад­ские пас­ту­хи» («Et in Arcadia ego», около 1650 года, Лувр), «От­дых на пу­ти в Еги­пет» (около 1658 года, Эр­ми­таж)], од­на­ко не­ред­ко в его об­раз­ных ре­ше­ни­ях на­чи­на­ют пре­об­ла­дать хо­лод­ная рас­су­доч­ность и нор­ма­тив­ность. Об­ра­ща­ясь к ан­тич­ным, биб­лей­ским и еван­гель­ским сю­же­там, Пуссен стро­го от­би­ра­ет ху­дожественные сред­ст­ва для убе­ди­тель­но­го вы­яв­ле­ния мо­раль­но­го смыс­ла той или иной си­туа­ции. Раз­ви­вая прин­ци­пы иде­аль­но­го эпи­чес­ко­го пей­за­жа, он пред­став­ля­ет при­ро­ду во­пло­ще­ни­ем со­вер­шен­ст­ва и це­ле­со­об­раз­но­сти; вве­де­ние в пей­заж ми­фо­ло­гических пер­со­на­жей, как бы оли­це­тво­ряю­щих различные сти­хии, при­зва­но рас­крыть смысл ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва («Пей­заж с По­ли­фе­мом», около 1649 года, Эр­ми­таж; «Ори­он», около 1650-1655 годов, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк, и другие).

Ис­поль­зуя ми­фо­ло­гические и еван­гель­ские сю­же­ты, Пуссен вы­ра­жа­ет (в ду­хе стои­циз­ма) мысль о выс­шей не­об­ходи­мо­сти или судь­бе как на­ча­ле, ре­гу­ли­рую­щем взаи­мо­от­но­ше­ния че­ло­ве­ка и ок­ру­жаю­ще­го ми­ра («Святой Ио­анн на Пат­мо­се», около 1644-1645 годов, Институт ис­кусств, Чи­ка­го). Осо­бен­но зна­чи­те­лен цикл из 4 кар­тин «Вре­ме­на го­да» (около 1660-1665 годов, Лувр), в ко­то­ром путь че­ло­ве­че­ст­ва вы­яв­лен че­рез судь­бы биб­лей­ских ге­ро­ев. В за­вер­шаю­щем эту се­рию по­лот­не «Зи­ма» («По­топ») раз­мыш­ле­ние о брен­но­сти жиз­ни под­ня­то на вы­со­ту об­ще­че­ло­ве­че­ской тра­ге­дии. Стои­че­ским спо­кой­ст­ви­ем, ве­рой в вы­со­кое дос­то­ин­ст­во ху­дож­ни­ка-твор­ца про­ник­нут ав­то­порт­рет Пуссен (1650 год, Лувр).

Клас­си­ци­стическое кре­до Пуссен вы­ра­же­но и в его мыс­лях об искусстве (напр., в свя­зан­ном с музыкальной эс­те­ти­кой XVI века уче­нии о «мо­ду­сах», оп­ре­де­ляю­щих струк­ту­ру и эмо­цио­наль­ную на­прав­лен­ность ху­дожествнных про­из­ве­де­ний).

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