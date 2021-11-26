ПАСТИШ

ПАСТИШ - имитация стиля художественного произведения конкретного автора, жанра или направления.

По­ня­тие пастиш не име­ет чёт­ко­го тер­ми­но­ло­гического на­пол­не­ния и об­на­ру­жи­ва­ет бли­зость к сти­ли­за­ции, ци­ти­ро­ва­нию, па­ро­дии, приё­му мон­та­жа. Тер­мин «Пастиш» впер­вые ис­поль­зо­вал Р. де Пиль в книге «Бе­се­ды о по­ни­ма­нии жи­во­пи­си» (1677), хо­тя сам фе­но­мен был из­вес­тен и ра­нее, например в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния, ко­гда в ус­ло­ви­ях вы­со­ко­го спро­са на по­лот­на вы­даю­щих­ся мас­те­ров соз­да­ва­лись ими­та­ции их ра­бот. В от­но­ше­нии музыкальных со­чи­не­ний с XVII века ис­поль­зо­вал­ся тер­мин пас­тич­чо. К ху­дожественной литературе тер­мин «Пастиш» при­ме­нён в 1767 году Д. Дид­ро (в од­ном из очер­ков цик­ла «Са­ло­ны») и за­кре­п­лён в «Ос­новах ли­те­ра­ту­ры» Ж.Ф. Мар­мон­те­ля (1787). Сре­ди литературного Пастиша: «Озор­ные рас­ска­зы» (1832-1837) О. де Баль­за­ка (в ду­хе Ф. Раб­ле и Ф. Бе­ро­аль­да де Вер­ви­ля); «Фла­манд­ские ле­ген­ды» (1858) Ш. Де Кос­те­ра, «Пас­ти­ши и сме­си» М. Пру­ста (1900-1908), «Уп­раж­не­ния в сти­ле» Р. Ке­но (1947). Пастиш мо­жет яв­лять­ся од­ной из форм литературной мис­ти­фи­ка­ции: «По­эмы Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на (1765); при­пи­сан­ный А. Рем­бо по­этический сборник «Ду­хов­ная охо­та» (1949), на­стоя­щи­ми ав­то­ра­ми ко­то­ро­го бы­ли М. Ал­ле­ви и Н. Ба­тай. Во 2-й половине XX века пастиш по­лу­чил ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ис­кус­ст­ве ки­но, где слу­жит вы­яв­ле­нию кли­ши­ро­ван­ных пред­став­ле­ний и об­ра­зов: «Мо­ло­дой Фран­кен­штейн» (1974) и «Не­мое ки­но» (1976) М. Брук­са, «Го­ти­ка» К. Рас­се­ла (1986), «Твин Пикс» Д. Лин­ча (1990), «Ар­тист» М. Ха­за­на­ви­чу­са (2011); отдельные филь­мы пастиш Гри­на­уэя, К. Та­ран­ти­но, Дж. и И. Ко­энов и прочих.

Тер­мин час­то ис­поль­зу­ет­ся тео­ре­ти­ка­ми по­стмо­дер­низ­ма , трак­тую­щими пастиш как ре­ду­ци­ро­ван­ную фор­му па­ро­дии и од­ну из основных ха­рак­те­ри­стик по­стмо­дер­ни­ст­ско­го ис­кус­ст­ва.

Издания:

Déffoux L. Anthologie du pastiche. P., 1926. Vol. 1-2;

Bellaunay H. Petite antholo­gie imaginaire de la poésie française. P., 2000.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)