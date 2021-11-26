ПАССАМЕЦЦО
ПАССАМЕЦЦО - жанр танцевальной и инструментальной музыки в Европе XVI-XVII веков.
Возникнув в Италии как танец (первые известные образцы музыки - около 1530 года), пассамеццо вскоре приобрело известность и за её пределами (в Англии, Германии, Нидерландах, Франции). По музыкальному стилю пассамеццо близко паване (Ф. де Салинас называл пассамеццо «миланской паваной» (1577), что, возможно, указывает на его испанские корни), которую вытеснило с её традиционно первого места в танцевальной сюите. В основе пассамеццо лежит гармоническая модель (формула); различаются «старинное» пассамеццо (итальянское passamezzo antico, или passamezzo per b molle, - то есть пассамеццо минорного наклонения) и «современное» (итальянское passamezzo moderno, или passamezzo per b quadro, - то есть пассамеццо мажорного наклонения):
В некоторых случаях гармоническая формула пассамеццо расширена за счёт коды. Равномерная ритмическая пульсация аккордов сочетается с фигурационной, нередко виртуозной мелодической линией. В Италии XVI века широкое распространение получили пассамеццо для лютни и клавишных инструментов. В XVI-XVII веках пассамеццо сочиняли С. Молинаро, А. Габриели, Б. Марини, Дж.Б. Витали, У. Бёрд, Дж. Булл, Х. Нейзидлер, C. Шейдт, Я.П. Свелинк и многие другие композиторы. Дж. Гордзанис написал цикл из 24 пассамеццо (каждое в паре с сальтареллой) для лютни во всех 12 высотных позициях хроматической октавы - 12 на «старинную» и 12 на «современную» гармонические модели (1567 год; рукопись не опубликована). В. Галилеи реализовал похожую «темперационную» идею, сочинив во всех 12 высотных позициях лютни микроциклы из пассамеццо, романески и сальтареллы в «старинном» и «современном» стилях (1584). Пассамеццо создавались и на основе других моделей, в качестве которых использованы итальянская народная песня «La rocha e’l fuso», танцевальная тема «La battaglia» (инструментальное переложение фантазии «Битва» К. Жанекена) и другие.