ПАССАКАЛИЯ

ПАССАКАЛИЯ - пассакалья, жанр инструментальной музыки и связанная с ним разновидность вариационной формы.

С начала XVII века в Ис­па­нии, за­тем так­же в Ита­лии и Фран­ции ри­тур­нель, им­про­ви­зи­руе­мый ги­та­ри­стом ме­ж­ду ку­пле­та­ми пес­ни, со­про­во­ж­даю­щей разъ­езд гос­тей по окон­ча­нии празд­не­ст­ва. В даль­ней­шем оп­ре­де­ли­лись ха­рак­тер­ные чер­ты пассакалия: тор­же­ст­вен­но-тра­ги­ческий ха­рак­тер, мед­лен­ный темп, 3-доль­ный метр, ми­нор­ный лад , фор­ма ва­риа­ций на бас­со ос­ти­на­то с пер­во­на­чаль­ным из­ло­же­ни­ем од­но­го­лос­ной те­мы в ба­су. Те­ма ста­рин­ной пассакалия мо­жет быть ко­рот­кой (4 нис­хо­дя­щих зву­ка в пассакалие g-moll для скрип­ки со­ло, окан­чи­ваю­щей цикл «Ро­зен­кранц-со­нат» Г.И.Ф. фон Би­бе­ра) ли­бо раз­вёр­ну­той, час­то хро­ма­ти­зи­ро­ван­ной; в це­лом для те­мы ти­пич­но на­ча­ло с за­так­та и нис­хо­дя­щее дви­же­ние от V сту­пе­ни ла­да к I. В XVII - 1-й половине XVIII века ком­по­зи­то­ры соз­да­ва­ли пассакалии как са­мо­сто­ятельные пье­сы (пассакалии для ор­га­на d-moll Д. Бук­сте­ху­де), а так­же вклю­ча­ли их в опе­ру («Ко­ро­на­ция Поп­пеи» К. Мон­те­вер­ди, «Ацис и Га­ла­тея» Ж.Б. Люл­ли), сюи­ту (Дж. Фре­ско­баль­ди, Ф. Ку­пе­рен). Ред­кий при­мер пассакалия в 4-доль­ном мет­ре - в кла­вир­ной сюи­те g-moll Г.Ф. Ген­де­ля. Вер­ши­на в раз­ви­тии жан­ра - пассакалия и фу­га c-moll для ор­га­на BWV 582 И.С. Ба­ха . Близ­кие жан­ры и фор­мы - ча­ко­на, гра­унд.

В XX веке в свя­зи с воз­рос­шим ин­те­ре­сом к по­ли­фо­ни­че­ским фор­мам ба­рок­ко пассакалии ис­поль­зо­ва­ли С.И. Та­не­ев (Фортепиано квин­тет g-moll), А. Шён­берг («Лун­ный Пье­ро»), А. Берг (опе­ра «Воц­цек»), А. Ве­берн (пассакалия ор. 1 для ор­ке­ст­ра), П. Хин­де­мит (сим­фо­ния «Гар­мо­ния ми­ра», опе­ра «Кар­диль­як»), М. Ра­вель (Фортепиано трио a-moll), И.Ф. Стра­вин­ский (Сеп­тет) и другие ком­по­зи­то­ры. Осо­бую роль пассакалии как но­си­тель тра­ге­дий­но­го на­ча­ла иг­ра­ет в твор­че­ст­ве Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (8-я сим­фо­ния, Пре­лю­дия gis-moll из «Пре­лю­дий и фуг», опе­ра «Ка­те­ри­на Из­май­ло­ва», 1-й кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром и другие).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)