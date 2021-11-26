ПАССАКАЛИЯ
ПАССАКАЛИЯ - пассакалья, жанр инструментальной музыки и связанная с ним разновидность вариационной формы.
С начала XVII века в Испании, затем также в Италии и Франции ритурнель, импровизируемый гитаристом между куплетами песни, сопровождающей разъезд гостей по окончании празднества. В дальнейшем определились характерные черты пассакалия: торжественно-трагический характер, медленный темп, 3-дольный метр, минорный лад, форма вариаций на бассо остинато с первоначальным изложением одноголосной темы в басу. Тема старинной пассакалия может быть короткой (4 нисходящих звука в пассакалие g-moll для скрипки соло, оканчивающей цикл «Розенкранц-сонат» Г.И.Ф. фон Бибера) либо развёрнутой, часто хроматизированной; в целом для темы типично начало с затакта и нисходящее движение от V ступени лада к I. В XVII - 1-й половине XVIII века композиторы создавали пассакалии как самостоятельные пьесы (пассакалии для органа d-moll Д. Букстехуде), а также включали их в оперу («Коронация Поппеи» К. Монтеверди, «Ацис и Галатея» Ж.Б. Люлли), сюиту (Дж. Фрескобальди, Ф. Куперен). Редкий пример пассакалия в 4-дольном метре - в клавирной сюите g-moll Г.Ф. Генделя. Вершина в развитии жанра - пассакалия и фуга c-moll для органа BWV 582 И.С. Баха. Близкие жанры и формы - чакона, граунд.
В XX веке в связи с возросшим интересом к полифоническим формам барокко пассакалии использовали С.И. Танеев (Фортепиано квинтет g-moll), А. Шёнберг («Лунный Пьеро»), А. Берг (опера «Воццек»), А. Веберн (пассакалия ор. 1 для оркестра), П. Хиндемит (симфония «Гармония мира», опера «Кардильяк»), М. Равель (Фортепиано трио a-moll), И.Ф. Стравинский (Септет) и другие композиторы. Особую роль пассакалии как носитель трагедийного начала играет в творчестве Д.Д. Шостаковича (8-я симфония, Прелюдия gis-moll из «Прелюдий и фуг», опера «Катерина Измайлова», 1-й концерт для скрипки с оркестром и другие).