ПАСПЬЕ
ПАСПЬЕ - старинный французский танец.
Предположительно появился в Бретани. В народном быту сопровождался игрой на волынке или пением. В 1660-х годах стал придворным танцем. Музыкальный размер 34 или 38, начало с затакта; по характеру движения паспье близок менуэту, но более быстрый. Имел многочастную структуру, причём каждая часть многократно повторялась. К середине XVIII века как бальный танец вышел из употребления. У Ф. Куперена, Г.Ф. Телемана, И.С. Баха и других композиторов барокко паспье - часть инструментальной сюиты, располагалась между её основными частями, обычно между сарабандой и жигой. А. Кампра, Ж.Ф. Рамо, К.В. Глюк и другие включали паспье в балетную музыку своих опер.