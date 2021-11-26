ПАСПЬЕ

ПАСПЬЕ - старинный французский танец.

Пред­по­ло­жи­тель­но по­явил­ся в Бре­та­ни. В народном бы­ту со­про­во­ждал­ся иг­рой на во­лын­ке или пе­ни­ем. В 1660-х годах стал при­двор­ным тан­цем. Музыкальный раз­мер 34 или 38, на­ча­ло с за­так­та; по ха­рак­те­ру дви­же­ния паспье бли­зок ме­ну­эту , но бо­лее бы­ст­рый. Имел мно­го­част­ную струк­ту­ру, при­чём ка­ж­дая часть мно­го­крат­но по­вто­ря­лась. К середине XVIII века как баль­ный та­нец вы­шел из упот­реб­ле­ния. У Ф. Ку­пе­ре­на, Г.Ф. Те­ле­ма­на, И.С. Ба­ха и других ком­по­зи­то­ров ба­рок­ко паспье - часть ин­ст­ру­мен­таль­ной сюи­ты, рас­по­ла­га­лась ме­ж­ду её основными час­тя­ми, обыч­но ме­ж­ду са­ра­бан­дой и жи­гой. А. Кам­пра, Ж.Ф. Ра­мо, К.В. Глюк и другие вклю­ча­ли паспье в ба­лет­ную му­зы­ку сво­их опер.

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