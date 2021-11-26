ПАЧЕКО ФРАНСИСКО
ПАЧЕКО ФРАНСИСКО - испанский живописец, историк и теоретик искусства.
Учился живописи в Севилье у Л. Фернандеса (около 1580 года), в это же время увлёкся литературой и получил гуманистическое образование у своего дяди, каноника севильского собора. В 1611 году совершил путешествие в Кастилию, посетил Мадрид, Эскориал и Толедо, где познакомился с Эль Греко, создав графический портрет художника и описание своего визита к нему, которое стало единственным достоверным свидетельством современника об этом мастере. После возвращения в Севилью открыл свою мастерскую, которая стала центром художественной жизни города и получила название Академия образованнейших людей Испании; её посещали аристократы (Ф.А. де Рибера, 3-й герцог Алькала), представители духовенства и интеллектуальных кругов (поэт Франсиско де Риоха, коллекционер Р. Каро и другие). С 1611 года в мастерской Пачеко обучался Д. Веласкес, ставший впоследствии зятем Пачеко, также А. Кано, испытавшие в ранний период влияние своего учителя. С 1618 года Пачеко служил цензором в инквизиции, контролирующим сюжеты картин.
Особое место в творчестве Пачеко занимает роспись плафона в Доме Пилата в Севилье на тему «Апофеоз Геркулеса» (1604 год). Многочисленные живописные произведения Пачеко посвящены религиозным сюжетам: «Страшный суд» (1611 год, частное собрание, Марсель), «Христос и ангелы» (1616 год, Шато-Курзон, Франция), «Непорочное зачатие с портретом Мигеля Сида» (1611-1621 годы, собор Севильи), «Непорочное зачатие с портретом Васкеса де Лека» (1621 год, частное собрание, Севилья), «Мистическое обручение святой Агнессы» (1628 год, Музей изобразительных искусств, Севилья), картины страстного цикла для несохраненного ретабло в севильской церкви Иглесия-де-ла-Пасьон (1631 год, ныне все - в Музее изобразительных искусств, Севилья). Их стиль несёт на себе отпечаток маньеризма (Пачеко восхищался живописью Эль Греко, а также Корреджо, чьи работы были ему знакомы лишь по воспроизведениям в гравюрах). Несмотря на то что в своих теоретических сочинениях Пачеко настаивал на необходимости изучения натуры, в его собственных работах больше внимания уделено иконографической точности и образной выразительности, что соответствовало требованиям Контрреформации. Исполнял также портреты («Портрет пожилых супругов», Музей изобразительных искусств, Севилья, и другие).
Наиболее значительным вкладом Пачеко в историю испанского искусства является его сочинение «Искусство живописи, её древность и величие» («Arte de la pintura: su antigüedad, y grandezas», издание в 1649 году; переиздание в 1990 году), за которое Пачеко называют «испанским Вазари». Оно состоит из 3 книг и рассматривает задачи живописи; суммируя опыт итальянских и испанских теоретиков эпохи Возрождения, Пачеко излагает собственные взгляды на искусство, также приводит иконографические формулы для различных религиозных сюжетов. Важное место в его наследии занимает неоконченная «Книга-описание подлинных портретов знаменитых и достопочтенных мужей» («Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones», издана в 1886 году), состоящая из 170 портретов-рисунков представителей духовенства, поэтов, художников, музыкантов, врачей, выполненных чёрным и красным карандашами, украшенных орнаментиров. рамкой и снабжённых краткой биографией. Пачеко был значительной фигурой в истории испанской культуры в период её перехода от Возрождения к барокко.