ОПЕРА-БАЛЕТ
ОПЕРА-БАЛЕТ - музыкально-театральный жанр.
Сложился во Франции на рубеже XVII-XVIII веков. Характерно чередование танцевальных сцен с речитативами, ариями, ансамблями и другими оперными формами. Предшественники - придворный балет XVI века; комедии-балеты, созданные Ж.Б. Люлли и М.А. Шарпантье совместно с Мольером; оперы и балеты Люлли. Наиболее ярко жанр представлен в творчестве А. Кампра («Галантная Европа», 1697; «Венецианские празднества», 1710) и Ж.Ж. Муре («Празднества, или Триумф Талии», 1714).
Оперы-балеты отличаются красочностью и декоративностью, обычно включают аллегорический пролог и 3-4 картины (entrées), сюжетно почти не связанные (подчинены лишь общей идее произведения; например, в «Галантной Европе» иллюстрируют власть Любви над разными народами). Высокие образцы жанра создал Ж.Ф. Рамо («Галантные Индии», 1735; «Празднества Гебы», 1739, и другие). Разновидность Оперы-балета - «героический балет» (ballet-h ́eroїque) на сюжеты об античных богах и героях («Греческие и римские празднества» Ф. Коллена де Бламона, 1723; «Любовные похождения богов» Муре, 1727; «Празднества Полигимнии» Рамо, 1745).
Во 2-й половине XVIII века интерес композиторов к жанру ослаб, образцы единичны («Союз Любви и Искусств» Э.Ж. Флоке, 1773; «Освобождённая Цитера» К.В. Глюка, 2-я редакция - 1775). Отдельные произведения в жанре Оперы-балета создавались в XIX-XX веках: «Торжество Вакха» А.С. Даргомыжского (1848), «Млада» Н.А. Римского-Корсакова (1890), «Театр чудес» Х.В. Хенце (1948; 2-я редакция - 1965), в СССР - «Снежная королева» М.Р. Раухвергера (1965), «Давид Сасунский» Э.С. Оганесяна (1976) и другие.