ОПЕРА-БАЛЕТ

ОПЕРА-БАЛЕТ - музыкально-театральный жанр.

Сло­жил­ся во Фран­ции на ру­бе­же XVII-XVIII веков. Ха­рак­тер­но че­ре­до­ва­ние тан­це­валь­ных сцен с ре­чи­та­ти­ва­ми, ария­ми, ан­самб­ля­ми и другими опер­ны­ми фор­ма­ми. Пред­ше­ст­вен­ни­ки - при­двор­ный ба­лет XVI века; ко­ме­дии-ба­ле­ты, соз­дан­ные Ж.Б. Люл­ли и М.А. Шар­пан­тье совместно с Моль­е­ром ; опе­ры и ба­ле­ты Люл­ли. Наи­бо­лее яр­ко жанр пред­став­лен в твор­че­ст­ве А. Кам­п­ра («Га­лант­ная Ев­ро­па», 1697; «Ве­не­ци­ан­ские празд­не­ст­ва», 1710) и Ж.Ж. Му­ре («Празд­не­ст­ва, или Три­умф Та­лии», 1714).

Оперы-балеты от­ли­ча­ют­ся кра­соч­но­стью и де­ко­ра­тив­но­стью, обыч­но вклю­ча­ют ал­ле­го­рический про­лог и 3-4 кар­ти­ны (ent­rées), сю­жет­но поч­ти не свя­зан­ные (под­чи­не­ны лишь об­щей идее про­из­ве­де­ния; например, в «Га­лант­ной Ев­ро­пе» ил­лю­ст­ри­ру­ют власть Люб­ви над раз­ны­ми на­ро­да­ми). Вы­со­кие об­раз­цы жан­ра соз­дал Ж.Ф. Ра­мо («Га­лант­ные Ин­дии», 1735; «Празд­не­ст­ва Ге­бы», 1739, и другие). Раз­но­вид­ность Оперы-балета - «ге­рои­че­ский ба­лет» (ballet-h ́eroїque) на сю­же­ты об ан­тич­ных бо­гах и ге­ро­ях («Гре­че­ские и рим­ские празд­не­ст­ва» Ф. Кол­ле­на де Бла­мо­на, 1723; «Лю­бов­ные по­хо­ж­де­ния бо­гов» Му­ре, 1727; «Празд­не­ст­ва По­ли­гим­нии» Ра­мо, 1745).

Во 2-й половине XVIII века ин­те­рес ком­по­зи­то­ров к жан­ру ос­лаб, об­раз­цы еди­нич­ны («Со­юз Люб­ви и Ис­кусств» Э.Ж. Фло­ке, 1773; «Ос­во­бо­ж­дён­ная Ци­те­ра» К.В. Глю­ка, 2-я редакция - 1775). Отдельные про­из­ве­де­ния в жан­ре Оперы-балета соз­да­ва­лись в XIX-XX веках: «Тор­же­ст­во Вак­ха» А.С. Дар­го­мыж­ско­го (1848), «Мла­да» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (1890), «Те­атр чу­дес» Х.В. Хен­це (1948; 2-я редакция - 1965), в СССР - «Снеж­ная ко­ро­ле­ва» М.Р. Ра­ух­вер­ге­ра (1965), «Да­вид Са­сун­ский» Э.С. Ога­не­ся­на (1976) и другие.

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