МОЛЬЕР
МОЛЬЕ́Р (псевдоним; настоящие имя и фамилия Жан Батист Поклен) - французский драматург, актёр. Родоначальник современной комедии, величайший комедиограф эпохи классицизма.
Родился в семье потомственных купцов-ремесленников; отец Мольера купил должность придворного обойщика и королевского камердинера. Мольер получил превосходное классическое образование у иезуитов в Клермонском коллеже, после чего прослушал курс юриспруденции в Орлеанском университете, по окончании которого стал лиценциатом права (1639 год). Не испытывая интереса ни к юридическому поприщу, ни к отцовскому ремеслу, Мольер решил стать актёром.
В 1644 году организовал в Париже полулюбительскую труппу «Блистательный театр» (в репертуаре в основном трагедии), которая вскоре разорилась. Со второй половины 1640-х годов, став руководителем профессорской труппы, Мольер принялся создавать ориентированные на простонародного зрителя короткие комические пьесы, которые во многом перекликались с французскими средне-вековыми фарсами и были построены на актёрской импровизации в духе популярной во Франции середины XVII века комедии дель арте (большинство произведений Мольера этого периода утрачено; их точное количество неизвестно, авторство некоторых сомнительно).
К 1653 году Мольер в поисках новых способов построения комических ситуаций обратился к опыту италальянской «учёной комедии» XVI века (П. Аретино, Л. Ариосто и др.), которая в свою очередь представляла собой эксперимент по воскрешению традиций Плавта и Теренция. Сочетание исконного французского фарса и традиций итальянской «высокой» комедии, с присущим ей отчётливым интересом к анализу многообразия человеческих характеров, стало отличительной особенностью драматургии Мольера зрелого периода.
В 1653-1658 годы труппа давала представления в Лионе. Широкой популярностью пользовались созданные Мольером переработки пьес итальянских авторов: «Сумасброд, или Всё невпопад» («L’ ́Etourdi, ou les contre-temps», 1653 год или 1655 год, по сюжету Н. Барбьери), «Любовная размолвка» («Le d ́epit amoureux», 1656 год, на сюжет Н. Секки).
В комедиях Мольера лионского периода снижается значение буффонады и внешних клоунских эффектов (побоев, падений, оскорблений), повышенное внимание уделяется интриге, на которой держится комизм пьесы. Значительного успеха Мольер достиг в описании психологического облика персонажей; к числу наиболее существенных достижений относится созданный им тип слуги-резонёра, наделённого простонародным здравым смыслом.
24 октября 1658 года коллектив Мольера выступил в Париже перед королевским двором; Людовик XIV оставил труппу в Париже, выделив ей помещение (театр «Пти-Бурбон»; с 1661 года представления давались в зале Пале-Рояль).
Первая успешно поставленная в столице труппой Мольера комедия - «Смешные жеманницы» («Les précieuses ridicules», 1659 год), в которой высмеивалась прециозность, а также лично М. де Скюдери и кружок её почитателей.
Несмотря на сатирическое изображение гротескно утончённого поведения придворной аристократии, Мольер сам отдал дань светско-галантному направлению, создав (часто в сотрудничестве с композитором Ж.Б. Люлли и хореографом П. Бошаном) комедии-балеты: «Докучные» («Les f ̂acheux», 1661 год), «Брак по принуждению» («Le mariage forc ́e», 1664 год), а также «Принцесса Элидская» («La princesse d’Elide», поставленный в Версале на празднике «Увеселения волшебного острова» в 1664 год); «Мелисерта» («M ́elicerte»), «Господин де Пурсоньяк» («Monsieur de Pourceaugnac»), «Комическая пастораль» («Pastorale comique»; все 1666 год), «Сицилиец, или Амур-живописец» («Le Sicilien, ou L’amour peintre», 1667 год); «Амфитрион» («Amphitryon»), «Жорж Данден» («George Dandin»; обе 1668 год), «Блистательные любовники» («Les amants magnifiques», 1670 год) и др. В пьесу этого типа, близкую по установкам эстетике придворного барокко, Мольер, наряду с героическими и пасторальными мотивами, привнёс элементы фарса, а также сочные зарисовки нравов и быта.
Всемирную популярность снискали созданные Мольером сатирические комедии характеров. Затрагивая проблемы семейных взаимоотношений в пьесах «Школа мужей» («L’École des maris», 1661 год), «Школа жён» («L’École des femmes», 1662 год), «Критика Школы жён» («La critique de L’École des femmes», 1663 год) и «Версальский экспромт» («L’impromptu de Versailles», 1663 год), Мольер выступил с критикой патриархальных порядков, отстаивая принципы женской свободы и равноправия полов. Едкая сатира на лицемерных церковников-пройдох в комедии «Тартюф, или Обманщик» (в первой редакции - «Le Tartuffe, ou l’Hypocrite», 1664 год; вторая редакция под названием «Обманщик», «L’imposteur», 1667 год; третья редакция под первым названием, 1669 год) стала причиной долгих цензурных преследований, к которым была причастна Анна Австрийская.
Представив в «Тартюфе» обобщённый образ ханжи и лицемера, Мольер разработал сюжетную схему, к которой обращался также в комедиях «Скупой» («L’avare», 1668 год), «Мещанин во дворянстве» («Le bourgeois gentilhomme», 1670 год; с элементами балета), «Мнимый больной» («Le malade imaginaire», 1673 год; с элементами балета). Сюжет в них развивается обыкновенно вокруг персонажа (часто старика), одержимого какою-либо страстью (скупость, желание лечиться, претензии на незаслуженные социальные роли и др.), ею одной и определяется суть его характера. Интрига завязывается, когда другой персонаж («парасит») желает воспользоваться маниакальным стремлением главного героя во имя собственной выгоды; благополучная развязка оказывается возможной после вмешательства резонёров (часто слуг) и разоблачения пройдохи (функцию главного резонёра в «Тартюфе» исполняет посланник короля, который вмешивается в действие по принципу деус экс махина). Комедии характеров Мольера, представляющие настоящую галерею «отклонений» от здравого смысла, имели во многом назидательное значение; концепт характера как главного источника комического станет доминирующим в последующей за Мольером комедиографии.
Пятнадцатилетний парижский период творчества Мольера ознаменован пьесами, диапазон комизма которых простирается от площадного фарсового юмора («Плутни Скапена», «Les fourberies de Scapin», 1671 год) до филосовской иронии, по пафосу характерной скорее для трагедии, в так называемых высоких комедиях. В числе последних - «Дон Жуан, или Каменный пир» («Don Juan, ou le Festin de pierre», 1665 год), где Мольер, трактуя известный сюжет о Дон Жуане, описывает развратное поведение и цинизм главного героя как проявление свободомыслия; «Мизантроп» («Le Misanthrope», 1666 год), где комический эффект возникает из несоответствия наделённого экстраординарным умом и чувствительностью центрального персонажа окружающему миру.
Отношение к творчеству Мольера его современников было неоднозначным: оно вызывало и почитание, и негодование, и даже обвинения в богохульстве. Богатый образный язык, включающий просторечия и смелые «галльские» выражения, не всегда вписывался в каноны классицизма; Н. Буало в «Поэтическом искусстве» обвинял Мольера в потакании вкусам необразованной толпы. В то же время влияние Мольера на развитие европейской комедии огромно, все последующие комедиографы неизбежно учитывали его опыт соединения фарсового и «высокого» комизма, а также выстраивания интриги на основе характерологии.
Колоритные герои пьес Мольера, представляющие собой иллюстрации вечных человеческих страстей, стали излюбленными образами мирового театра.
В России пьесы Мольера переводятся и ставятся с начале XVIII века.
Сочинения:
Полн. собр. соч. СПб., 1912–1913. Т. 1–2;
Полн. собр. соч. М., 1965–1966. Т. 1–4;
Комедии. М., 1972; Œ uvres compl ̀etes. P., 2010. Vol. 1–2.