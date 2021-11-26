МИНЬЯР ПЬЕР

МИНЬЯР ПЬЕР - французский жи­во­пи­сец.

Учил­ся у Ж. Бу­ше в Бур­же, С. Вуэ в Па­ри­же (1633 год). В 1635-1657 годах ра­бо­тал пре­имущественно в Ри­ме, по­се­тил так­же Ве­нецию и другие го­ро­да. Ис­пы­тал влия­ние Пьет­ро да Кор­то­на, До­ме­ни­ки­но , братьев Кар­рач­чи, ко­ло­риз­ма ве­не­ци­ан­ской шко­лы. В Ита­лии пи­сал кар­ти­ны на ре­лигиозные те­мы («Ма­дон­на с ви­но­град­ной гроз­дью», около 1656 года, Лувр, Па­риж), порт­ре­ты [«Ры­царь Маль­тий­ско­го ор­де­на», 1653 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Вал­лет­та; муж­ской порт­рет (пред­по­ло­жи­тель­но се­на­то­ра Мар­ко Пе­ру­ты), 1654 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га, и др.]; многие кар­ти­ны это­го пе­рио­да не со­хра­ни­лись и из­вест­ны лишь по гра­вю­рам. По воз­вра­ще­нии в Па­риж по­лу­чил за­каз на рос­пись ку­по­ла церкви Валь-де-Грас (1663-1666 годы); фре­ска Миньяра в сти­ле ба­рок­ко от­ме­че­на вир­ту­оз­но­стью ком­по­зи­ции, мас­тер­ски ор­га­ни­зую­щей около 200 пер­со­на­жей. С 1664 года воз­глав­лял ака­де­мию святого Лу­ки в Па­ри­же. Пиcал стан­ко­вые по­лот­на на ре­лигиозные, ми­фо­ло­гические и ис­то­рические сю­же­ты («Об­ру­че­ние святой Ека­те­ри­ны», 1669 год, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Не­се­ние кре­ста», 1684 год, Лувр; «Ве­ли­ко­ду­шие Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го», 1689 год, Эр­ми­таж ; «Хри­стос и са­ма­ри­тян­ка», 1690 год, Лувр, и др.); вы­пол­нил ряд мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей (в зам­ке Сен-Клу, Вер­саль­ском двор­це и др.), большую часть ко­то­рых не со­хра­ни­лась; так­же соз­да­вал эс­ки­зы для шпа­лер. С 1690 года, по­сле смер­ти сво­его со­пер­ни­ка Ш. Леб­ре­на, Миньяр воз­гла­вил Ко­ро­лев­скую ака­де­мию жи­во­пи­си и скульп­ту­ры, стал «пер­вым жи­во­пис­цем ко­ро­ля». Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил как порт­ре­тист, тон­ко чув­ст­вую­щий гар­мо­нию цве­та и умею­щий поль­стить мо­де­ли: порт­ре­ты Моль­е­ра, Ж.Б. Бос­сюэ, ма­дам де Мен­те­нон (все 1691 год, Лувр), ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XIV (около 10 порт­ре­тов), мар­ки­зы де Се­ви­нье (Национальная га­ле­рея, Лон­дон), Ж.Б. Коль­бе­ра (1693 год, Национальный му­зей Вер­са­ля и Триа­но­нов), «Ав­то­порт­рет в об­ра­зе святого Лу­ки» (1695 год, Му­зей изящ­ных ис­кусств, Труа). Его брат - жи­во­пи­сец Ни­кола́ Минь­яр (1606-1668 годы).