МАУРИЦХЁЙС
МАУРИЦХЁЙС - памятник архитектуры и художественный музей в Гааге.
Дворец Маурицхёйс построен на берегу озера Вейвер для принца Иоганна Морица Оранского в 1633-1635 годах (архитектор П. Пост, проект Я. ван Кампена) в стиле классицизма. Реставрирован в 1708-1718 годах после пожара 1704 года. Приобретён государством в 1820 году и превращён в художественный музей (Королевский кабинет картин; открыт в 1822 году).
В основу собрания музея легла коллекция картин (около 200) из «кабинета искусств» принца Вильгельма V Оранско-Нассауского. Ныне в Маурицхёйсе хранятся произведения главным образом нидерландской (Рогир Ван дер Вейден, Х. Мемлинг, К. Массейс), голландской (А. Босхарт Старший, Ф. Халс, Рембрандт, П. Поттер, Я. Вермер, Я. Стен, Я. ван Рёйсдал и др.) и фламандской (П. П. Рубенс, Я. Йорданс) школ; картины Х. Хольбейна Младшего, Л. Кранаха Старшего и др. Также в музее представлены скульптура, графика.