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МАСКАРОН
МАСКАРОН - декоративный рельеф в виде маски, изображающей (часто с элементами гротеска) человеческое лицо, морду животного или фантастического существа.
Маскарон помещаются преимущественно на замковых камнях арок, над оконными и дверными проёмами, используются в качестве водомётов (с отверстием для выпуска воды на месте рта) в фонтанах, а также для украшения мебели, сосудов, оружия и др. Живописные маскароны встречаются в оформлении интерьеров древнеримских домов. Маскарон наиболее характерны для стилей барокко и классицизма.
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