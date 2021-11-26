МАРИНИЗМ

МАРИНИЗМ - до­ми­ни­рую­щее на­прав­ле­ние в итальянской по­эзии XVII века, свя­зан­ное с влия­ни­ем Дж. Ма­ри­но .

Тер­мин «маринизм» воз­ник в XIX веке и дол­гое вре­мя но­сил оце­ноч­ный ха­рак­тер, как обо­зна­че­ние под­ра­жа­тель­ной и по­верх­но­ст­ной, хо­тя и от­ме­чен­ной фор­маль­ным бле­с­ком, по­эзии . Не яв­ля­ясь по­этической шко­лой в пол­ном смыс­ле сло­ва, маринизм во­брал в се­бя ли­ри­ку (пре­имущественно лю­бов­ную) мно­го­численных и весь­ма раз­ных по­этов ба­рок­ко : от К. Акил­ли­ни и Дж. Пре­ти, наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­но ус­во­ив­ших ма­не­ру Ма­ри­но, до пред­вос­хи­щаю­щих по­эти­ку «Ар­ка­дии» Ч. ди Пер­са и Дж. Луб­ра­но.

Для при­вер­жен­цев маринизм ха­рак­тер­ны те же жан­ро­вые и мет­рические пред­поч­те­ния, что и для Ма­ри­но, с ак­цен­том на внеш­ней вир­ту­оз­но­сти ис­пол­не­ния и стрем­ле­нии по­ра­зить чи­та­те­ля не­ожи­дан­ным ори­ги­наль­ным эф­фек­том; ак­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние ан­ти­те­зы, ме­та­фо­ры и гро­те­ска; обыг­ры­ва­ние кон­тра­стов - боль­шо­го и ма­ло­го (от­сю­да по­вы­шен­ное вни­ма­ние к об­раз­ам на­се­ко­мых), пре­крас­но­го и урод­ли­во­го, са­краль­но­го и чув­ст­вен­но­го; ти­пич­ное для мань­е­риз­ма и ба­рок­ко ощу­ще­ние не­пре­рыв­ной те­ку­че­сти, из­мен­чи­во­сти ми­ра (от­сю­да час­тое упо­ми­на­ние вод­ной сти­хии); тя­го­те­ние к ка­та­ло­ги­за­ции раз­но­об­раз­ных фе­но­ме­нов бы­тия.

Цен­тром раз­ви­тия маринизма мож­но счи­тать ро­ди­ну Ма­ри­но - Не­аполь (здесь ра­бо­та­ли по­эты Дж. Бат­ти­ста, Т. Гау­дио­зи, П. и Л. Ка­за­бу­ри, Ф. Ме­нин­ни, Дж. Фон­та­нел­ла и пр.). Влия­ние маринизм ощу­ща­ет­ся так­же в про­за­ических со­чи­не­ни­ях (А.Дж. Бринь­о­ле Са­ле, Д. Бар­то­ли, Дж. Ар­та­ле, Ф. де Ле­ме­не и пр.). Маринизм ти­по­ло­ги­че­ски бли­зок эв­фу­из­му в Анг­лии и пре­ци­оз­но­сти во Фран­ции.

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