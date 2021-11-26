МАРИНИЗМ
МАРИНИЗМ - доминирующее направление в итальянской поэзии XVII века, связанное с влиянием Дж. Марино.
Термин «маринизм» возник в XIX веке и долгое время носил оценочный характер, как обозначение подражательной и поверхностной, хотя и отмеченной формальным блеском, поэзии. Не являясь поэтической школой в полном смысле слова, маринизм вобрал в себя лирику (преимущественно любовную) многочисленных и весьма разных поэтов барокко: от К. Акиллини и Дж. Прети, наиболее последовательно усвоивших манеру Марино, до предвосхищающих поэтику «Аркадии» Ч. ди Перса и Дж. Лубрано.
Для приверженцев маринизм характерны те же жанровые и метрические предпочтения, что и для Марино, с акцентом на внешней виртуозности исполнения и стремлении поразить читателя неожиданным оригинальным эффектом; активное использование антитезы, метафоры и гротеска; обыгрывание контрастов - большого и малого (отсюда повышенное внимание к образам насекомых), прекрасного и уродливого, сакрального и чувственного; типичное для маньеризма и барокко ощущение непрерывной текучести, изменчивости мира (отсюда частое упоминание водной стихии); тяготение к каталогизации разнообразных феноменов бытия.
Центром развития маринизма можно считать родину Марино - Неаполь (здесь работали поэты Дж. Баттиста, Т. Гаудиози, П. и Л. Казабури, Ф. Менинни, Дж. Фонтанелла и пр.). Влияние маринизм ощущается также в прозаических сочинениях (А.Дж. Бриньоле Сале, Д. Бартоли, Дж. Артале, Ф. де Лемене и пр.). Маринизм типологически близок эвфуизму в Англии и прециозности во Франции.