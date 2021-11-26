МАНЬЯСКО АЛЕССАНДРО
МАНЬЯСКО АЛЕССАНДРО (прозвище Лиссандрино) - итальянский живописец.
Сын генуэзского художника Стефано Маньяско; в возрасте десяти лет переехал в Милан, где около 1681-1682 годов поступил в мастерскую Ф. Аббьяти, под чьим руководством выполнил серию портретов («Мужской портрет», 1680-е годы, Пинакотека Брера, Милан) и ряд религиозных картин («Святой Франциск, утешаемый ангелами», 1680-е годы, галерея Палаццо Бьянко, Генуя). Большое влияние на формирование Маньяско оказали рисунки и гравюры Ж. Калло, живописные произведения П. Веронезе, Тициана, С. Розы и других мастеров XVI-XVII веков, которые он видел в частных собраниях, прежде всего в коллекции флорентийского герцога Фердинандо Медичи. Начал работать самостоятельно около 1690 года. Жил и работал в Милане (около 1677-1703 и 1709-1735 годов), Флоренции (1703-1709 годы) и Генуе (1735-1749 годы).
Творчество Маньяско отличается разнообразием сюжетов: он писал мифологические, ново- и ветхозаветные истории, эпизоды из быта монахов и отшельников, интерьеры синагог, собрания квакеров, сцены колдовства и шабаша ведьм, литературных и театральных персонажей (Дон Кихот, Пульчинелла), а также популярные в то время «низкие» образы пастухов, рыбаков, прачек, цыган, солдат, бандитов и прочее.
В качестве мастера небольших жанровых композиций и стаффажных сцен (pittore delle figure) сотрудничал с пейзажистами А.Ф. Перуццини и А. Тавеллой, художником архитектурных фонов К. Сперой и другими. В этих совместных произведениях фигурки, написанные Маньяско, одухотворяют стандартные схемы пейзажей и руин: выстраивают в них планы, создавая пространственный ритм («Процессия капуцинов в пейзаже», 1697 год, частное собрание, Милан), выполняют роль композиционной связки («Мученичество св. Эразма», 1690-е годы, частное собрание, Милан), подобно плющу обвивают архитектурные конструкции («Вакханалия», ГМИИ; «Привал бандитов», «Вакханалия», Эрмитаж, Санкт-Петербург; все - 1710-е годы), а в интерьерных сценах создают светящийся вибрирующий акцент («Синагога» и «Собрание квакеров», обе около 1704 года, галерея Уффици, Флоренция). Художник пишет открытыми мазками зелёного, синего, жёлтого и других цветов, за что его импровизационная манера получила название pittura di tocco (живопись мазка). Маньяско объединяет фигурки с элементами интерьера или пейзажа таким образом, что они, теряя жанровую узнаваемость, становятся цветовым элементом пространства, создавая сложное пространственно-цветовое пятно. Этот принцип абстрактного живописного восприятия мотива хорошо виден в небольших по формату картинах Маньяско («Любовь Пульчинеллы», 1700-е годы, Музей искусств, Копенгаген; «Дон Кихот», 1719-1725 годы, Институт искусств, Детройт) и в его рисунках. В графических работах, опираясь одновременно на традиции Ж. Калло (превращение жанрового мотива в импровизационную композицию вертикалей, горизонталей и диагоналей на плоскости листа) и венецианского рисунка (тонированная бумага, техника «три карандаша»), Маньяско изучает возможности графических и цветовых средств преобразования пространства («Человек с бревном», галерея Палаццо Россо, Генуя; «Капуцины в пути», частное собрание, Милан).
В период между 1720 и 1725 годами Маньяско преодолевает узкие рамки жанра «фигурок» и становится пейзажистом. В его творчестве появляются самостоятельно выполненные интерьеры, написанные как пейзаж («Синагога», 1725-1735 годы, Музей изящных искусств, Кливленд; «Трапезная братьев оссервантов», 1736-1737 годы, Городской музей, Бассано-дель-Граппа), руины («Вакханалия», 1720-1730-е годы, Музей искусств Ринглинг, Сарасота) и картины, в которых преобладает собственно пейзаж (парные работы «Крещение Христа» и «Христос, спасающий святого Петра», 1730-е годы, Национальная галерея искусств, Вашингтон; «Молящиеся монахи и рыбаки, тянущие сеть у моря», 1730-е годы, Музей искусств, Копенгаген). В этих работах первостепенными задачами становятся спонтанная реализация цветопространственного видения и передача хаотичной, изменчивой, но в то же время ритмически организованной стихии пейзажа. Картина Маньяско «Приём на вилле Альбаро» (1735 год, галерея Палаццо Бьянко) производит впечатление написанной на пленэре, хотя и была создана в мастерской: сложные переходы тёплых коричневых и холодных голубых тонов с включением красного оттенка грунта создают изменчивый общий тон картины.
Творчество Маньяско, разрабатывавшего проблему непротиворечивого слияния фигур и пейзажа в единое живописное пространство, стало связующим звеном в развитии итальянского пейзажного жанра XVII и XVIII веков и важной вехой на пути становления пленэрного пейзажа как особой живописной задачи в XIX веке. Непосредственным последователем Маньяско стал венецианский живописец Ф. Гварди.