МАНЕЖ

МАНЕЖ 1) Пря­мо­уголь­ное или круг­лое зда­ние без внутренних пе­рего­ро­док для обу­че­ния вер­хо­вой ез­де и про­ве­де­ния кон­но­спор­тив­ных со­стя­за­ний, с середины XVIII века - так­же для строе­вых за­ня­тий войск и тре­ни­ров­ки ло­ша­дей; мо­жет иметь в ин­терь­е­ре га­ле­рею для зри­те­лей.

Пер­вые манежи поя­ви­лись в Ев­ро­пе в XVI веке и воз­во­ди­лись, по боль­шей час­ти, в двор­цо­вых ком­плек­сах и круп­ных усадь­бах: в зам­ке Бол­со­вер в Дер­би­ши­ре в Анг­лии (середина XVII века, архитектор Х. Смит­сон); клас­си­ци­стический манеж Боль­шой ко­нюш­ни в Вер­са­ле (1679-1683 годы, Ж. Ар­ду­эн-Ман­сар); ба­роч­ные - в Праж­ском Гра­де (1694-1698 годы, Ж.Б. Ма­тей), Зим­ний манеж во двор­це Хоф­бург в Ве­не (1729-1735 годы, Й.Э. Фи­шер фон Эр­лах), во двор­це Ла-Ве­на­рия-Реа­ле в Ту­ри­не (1722-1727 годы, Ф. Юва­ра); так­же во двор­це Бе­лен в Лис­са­бо­не в сти­ле клас­си­циз­ма (с 1787 года, Дж. Ац­цо­ли­ни), и другие.

В Рос­сии манежи воз­во­ди­лись в XVIII-XIX веках в основном для во­ин­ских час­тей и во­енных учеб­ных за­ве­де­ний: Ми­хай­лов­ский манеж (1798-1800 годы, В. Брен­на; пе­ре­стро­ен в 1824 году К.И. Рос­си; ны­не Зим­ний ста­ди­он) и Кон­но­гвар­дей­ский ма­неж (1804-1807 годы, Дж. Ква­рен­ги) в Санкт-Пе­тер­бур­ге, манеж в Мо­ск­ве (1817 год, по про­ек­ту инженера А. Бе­тан­ку­ра; фа­сад, 1825 год, О. Бо­ве), все - в ду­хе клас­си­циз­ма.

2) В цир­ке - круг­лая аре­на, на ко­то­рой вы­сту­па­ют ар­ти­сты.

До по­яв­ле­ния специальных цир­ко­вых зда­ний на­езд­ни­че­ское искусство де­мон­ст­ри­ро­ва­ли на от­кры­тых по­ля­нах или в пря­мо­уголь­ных манежах школ вер­хо­вой ез­ды. По­сколь­ку пря­мо­уголь­ная фор­ма манежа ока­за­лась не­удоб­ной для цир­ко­вых пред­став­ле­ний (на­езд­ни­ку при­хо­ди­лось ка­ж­дый раз ос­та­нав­ли­вать ло­шадь и раз­во­ра­чи­вать её у края манежа), поя­ви­лись круг­лые манежи (пер­вый - в 1768 году в лон­дон­ской Шко­ле вер­хо­вой ез­ды Ф. Ас­т­лея). Ус­та­но­вил­ся наи­бо­лее удоб­ный для на­езд­ни­ков стан­дарт­ный раз­мер манежа (диа­метр 13 м, дли­на ок­руж­но­сти 40,8 м), ис­поль­зуе­мый в боль­шин­ст­ве цир­ков ми­ра.

Грунт манежа со­сто­ит из слоя чер­но­зё­ма, по­верх ко­то­ро­го ук­ла­ды­ва­ет­ся тыр­са - смесь дре­вес­ных опи­лок и гли­ны. Про­стран­ст­во манежа от­го­ро­же­но от зри­те­лей спец. барь­е­ром. По­верх­ность манежа у барье­ра име­ет за­мет­ный на­клон вверх, об­ра­зуя так называемую пис­ту, ко­то­рая слу­жит упо­ром для ног ска­чу­щей ло­ша­ди. В начале XX века в не­ко­то­рых цир­ках манеж вме­сто грун­та ус­ти­лал­ся ко­ко­со­вым ков­ром, позд­нее манеж ста­ли по­кры­вать тол­стым сло­ем ре­зи­ны.

В круп­ней­ших цир­ках ми­ра манежи обо­ру­до­ва­ны сис­те­мой лю­ков, тон­не­лей, име­ют бе­то­ни­ро­ван­ный бас­сейн для во­дя­ных пан­то­мим и фее­рий.

С 1964 года в отечественном цир­ке поя­вил­ся ле­до­вый манеж для пред­став­ле­ний «Цир­ка на льду».

Боль­шой московский цирк на проспекте Вер­над­ско­го име­ет 3 смен­ных ма­не­жа.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)