МАНЕЖ
МАНЕЖ 1) Прямоугольное или круглое здание без внутренних перегородок для обучения верховой езде и проведения конноспортивных состязаний, с середины XVIII века - также для строевых занятий войск и тренировки лошадей; может иметь в интерьере галерею для зрителей.
Первые манежи появились в Европе в XVI веке и возводились, по большей части, в дворцовых комплексах и крупных усадьбах: в замке Болсовер в Дербишире в Англии (середина XVII века, архитектор Х. Смитсон); классицистический манеж Большой конюшни в Версале (1679-1683 годы, Ж. Ардуэн-Мансар); барочные - в Пражском Граде (1694-1698 годы, Ж.Б. Матей), Зимний манеж во дворце Хофбург в Вене (1729-1735 годы, Й.Э. Фишер фон Эрлах), во дворце Ла-Венария-Реале в Турине (1722-1727 годы, Ф. Ювара); также во дворце Белен в Лиссабоне в стиле классицизма (с 1787 года, Дж. Аццолини), и другие.
В России манежи возводились в XVIII-XIX веках в основном для воинских частей и военных учебных заведений: Михайловский манеж (1798-1800 годы, В. Бренна; перестроен в 1824 году К.И. Росси; ныне Зимний стадион) и Конногвардейский манеж (1804-1807 годы, Дж. Кваренги) в Санкт-Петербурге, манеж в Москве (1817 год, по проекту инженера А. Бетанкура; фасад, 1825 год, О. Бове), все - в духе классицизма.
2) В цирке - круглая арена, на которой выступают артисты.
До появления специальных цирковых зданий наездническое искусство демонстрировали на открытых полянах или в прямоугольных манежах школ верховой езды. Поскольку прямоугольная форма манежа оказалась неудобной для цирковых представлений (наезднику приходилось каждый раз останавливать лошадь и разворачивать её у края манежа), появились круглые манежи (первый - в 1768 году в лондонской Школе верховой езды Ф. Астлея). Установился наиболее удобный для наездников стандартный размер манежа (диаметр 13 м, длина окружности 40,8 м), используемый в большинстве цирков мира.
Грунт манежа состоит из слоя чернозёма, поверх которого укладывается тырса - смесь древесных опилок и глины. Пространство манежа отгорожено от зрителей спец. барьером. Поверхность манежа у барьера имеет заметный наклон вверх, образуя так называемую писту, которая служит упором для ног скачущей лошади. В начале XX века в некоторых цирках манеж вместо грунта устилался кокосовым ковром, позднее манеж стали покрывать толстым слоем резины.
В крупнейших цирках мира манежи оборудованы системой люков, тоннелей, имеют бетонированный бассейн для водяных пантомим и феерий.
С 1964 года в отечественном цирке появился ледовый манеж для представлений «Цирка на льду».
Большой московский цирк на проспекте Вернадского имеет 3 сменных манежа.