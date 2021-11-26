МАНДЕВИЛЬ БЕРНАРД

МАНДЕВИЛЬ БЕРНАРД - английский фи­ло­соф и пи­са­тель-мо­ра­лист.

Ро­дил­ся в се­мье по­том­ков французских эмиг­ран­тов.

Учил­ся в эраз­ми­ан­ской шко­ле в Рот­терда­ме (1678-1685 годы), за­тем в Лей­ден­ском университете (1685-1691 годы), где изу­чал ме­ди­ци­ну и фи­ло­со­фию.

С середины 1690-х годов по­сто­ян­но жил в Лон­до­не, за­ни­мал­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой и литературной дея­тель­но­стью.

Основное про­из­ве­де­ние - «Бас­ня о пчё­лах, или По­ро­ки ча­ст­ных лиц - бла­га для об­ще­ст­ва» («The fable of the bees: or, Private vices, publick benefits», 1714 год; 2nd ed., pt. 1-2, 1723-1729 год; русский перевод 1974 год, 2000 год). Оно вы­рос­ло из его иро­нической по­эмы «Воз­роп­тав­ший улей, или Мо­шен­ни­ки, став­шие че­ст­ны­ми» («The grumb­ling hive: or, knaves turn’d honest», 1705 год, русский перевод 2000 год), ал­ле­го­рии, в ко­то­рой дан са­ти­рический об­раз об­ще­ст­ва, про­цве­таю­ще­го бла­го­да­ря по­ро­кам его чле­нов и при­шед­ше­го в упа­док, как толь­ко в нём вос­тор­же­ст­во­ва­ло бла­го­нра­вие.

1-е издание «Бас­ни...» со­дер­жа­ло так­же ком­мен­та­рий к ней и трак­тат «Ис­сле­до­ва­ние о про­ис­хо­ж­де­нии мо­раль­ной доб­ро­де­те­ли» («An enquiry into the origin of moral vir­tue»). В нём Мандевиль раз­вил мысль, что в при­ро­де че­ло­ве­ка нет не­по­сред­ст­вен­но­го нравственного на­ча­ла, в ней бур­лят низ­мен­ные вле­че­ния и аф­фек­ты, а сис­те­му мо­ра­ли соз­да­ло ис­кус­ст­во по­ли­ти­ков, при­учив­ших лю­дей пре­одо­ле­вать свои аф­фек­ты из сты­да, стра­ха и гор­до­сти.

Во 2-е издание во­шло так­же «Ис­сле­до­ва­ние о при­ро­де об­ще­ст­ва» («A search into the nature of society»), со­дер­жав­шее кри­ти­ку эти­ки «ес­те­ст­вен­но­го нрав­ст­вен­но­го чув­ст­ва» А. Шеф­тс­бе­ри и об­су­ж­де­ние во­про­са о на­ча­ле и зна­че­нии зла. Со­глас­но Мандевилю, зло - как мо­раль­ное (по­ро­ки лю­дей), так и фи­зи­че­ское (не­бла­го­при­ят­ные при­род­ные яв­ле­ния) - вы­сту­па­ет основным по­бу­ди­тель­ным мо­ти­вом, ко­то­рый де­ла­ет лю­дей со­ци­аль­ны­ми су­ще­ст­ва­ми, и яв­ля­ет­ся ус­ло­ви­ем их ус­пе­хов в эко­но­мической дея­тель­но­сти, в ис­кус­ст­вах и нау­ках.

2-й том «Бас­ни…» (1729 год) со­дер­жал шесть фи­лософских диа­ло­гов.

С 1723 года во­круг «Бас­ни...» раз­го­ре­лась по­ле­ми­ка. На­ча­ло ей по­ло­жи­ло за­яв­ле­ние при­сяж­ных боль­шо­го жю­ри граф­ст­ва Мидл­секс, осу­див­ше­го кни­гу как без­нрав­ст­вен­ную и опас­ную для ре­ли­гии и об­ще­ст­ва. С кри­ти­кой Мандевиля вы­сту­пи­ли английские тео­ло­ги Ф. Хат­че­сон, Дж. Берк­ли и другие. На­чав от­ве­чать кри­ти­кам, Мандевиль был втя­нут в эту по­ле­ми­ку до кон­ца сво­их дней.

По­сле­до­ва­тель Дж. Лок­ка , Мандевиль сто­ял за свет­ское го­су­дар­ст­во и пре­дос­те­ре­гал от вме­ша­тель­ст­ва в его де­ла ду­хо­вен­ст­ва, по­ла­гая, что мир­ским ам­би­ци­ям ду­хо­вен­ст­ва мо­жет слу­жить лишь из­вра­щён­ное хри­сти­ан­ст­во. Эти идеи, как и свои со­об­ра­же­ния в за­щи­ту ве­ро­тер­пи­мо­сти, Мандевиль из­ло­жил в книге «Сво­бод­ные мыс­ли о ре­ли­гии, церк­ви и на­цио­наль­ном сча­стье» («Free Thought on religion, the Church and national happines», 1720 год).

В пси­хо­ло­гии Мандевиля при­дер­жи­вал­ся кон­цеп­ции аф­фек­тив­ной при­ро­ды че­ло­ве­ка и в ком­мен­та­рии к «Воз­роп­тав­ше­му улью...» дал мно­го при­ме­ров со­от­вет­ст­вую­ще­го ана­ли­за че­ло­ве­че­ско­го по­ве­де­ния и соз­на­ния.