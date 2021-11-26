ЛАМЕНТО

ЛАМЕНТО -музыкальная пье­са скорб­но­го ха­рак­те­ра.

Пер­во­на­чаль­но род мад­ри­га­ла (в XVI веке – у С. Рос­сет­то, Б. С. Нар­до). Как во­пло­ще­ние в му­зы­ке по­этической жа­ло­бы при­об­ре­ло боль­шое зна­че­ние в ран­ней итальянской опе­ре. Яр­кий об­ра­зец – ла­мен­то Ари­ад­ны из од­но­имённой опе­ры К. Мон­те­вер­ди (1608). Тип Ламенто, ос­но­ван­ный на бас­со ос­ти­на­то, встре­ча­ет­ся в по­ли­фо­нических мад­ри­га­лах Мон­те­вер­ди («Amor» из 8-й книги мад­ри­га­лов, 1638), по­лу­чил зна­чительное раз­ви­тие в ве­неци­ан­ской опе­ре 1640-х годов (Ф. Ка­вал­ли), позд­нее в со­чи­не­ни­ях Б. Фер­ра­ри, Л. Рос­си, Дж. Ка­рис­си­ми, А. Чес­ти. Арии Л. на бас­со ос­ти­на­то встре­ча­ют­ся в опе­рах, ора­то­ри­ях и кан­та­тах конца XVII – начала XVIII века (ла­мен­то Ди­до­ны из опе­ры «Ди­до­на и Эней» Г. Пёр­сел­ла, в опе­рах Г. Ф. Ген­де­ля). Тер­мин «Ламенто» в эпо­ху барок­ко при­ме­нял­ся и к ин­ст­ру­мен­таль­ным про­из­ве­де­ни­ям (И. Фро­бер­гер, Г. И.Ф. Би­бер, И. Ку­нау). Как название ин­ст­ру­мен­таль­ной пье­сы рав­но­знач­но «Над­гро­бию» (французский «Tom­beau»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)