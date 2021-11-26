ЛАФАЙЕТ Мари Мадлен де

ЛАФАЙЕТ Мари Мадлен де - французская пи­са­тель­ни­ца.

Из не­бо­га­то­го, но знат­но­го ро­да. До 1640 года жи­ла с семь­ёй в Гав­ре, за­тем вер­ну­лась в Па­риж. С 1650 бра­ла уро­ки итал. яз. и ла­ты­ни у пи­са­те­ля Ж. Ме­на­жа, ко­то­рый ввёл Лафайет в са­ло­ны мар­ки­зы де Рам­буйе и М. де Скю­де­ри. В 1655 году вы­шла за­муж за Ж. Ф. Мо­тье, гра­фа де Ла­фай­е­та. Око­ло 1665 года на­ча­лись близ­кие от­но­ше­ния Лафайета с Ф. де Ла­рош­фу­ко. По­сле смер­ти Ла­рош­фу­ко (1680) и сво­его му­жа (1683) ве­ла уе­ди­нён­ный об­раз жиз­ни. Пер­вое опубликованное сочмнение - «Порт­рет госпожи мар­ки­зы де Се­ви­нье» («Portrait de Madame la Marquise de Sevigné»), вклю­чён­ный в кол­лек­тив­ный сборник «Раз­лич­ные порт­ре­ты» («Divers portraits», 1659). В 1662 ано­ним­но опуб­ли­ко­ва­на пси­хо­ло­гическая но­вел­ла Лафайет «Прин­цес­са де Мон­пан­сье» («La Princesse de Montpen­sier», русский перевод 1991); в 1670 году - ро­ман «Заи­да» («Zaїde», русский перевод 1765 года; на­пи­сан в со­авторстве с Ж. Р. де Сег­ре, П. Д. Юэ и Ла­рош­фу­ко), вы­дер­жан­ный в тра­ди­ци­ях про­зы ба­рок­ко. Лафайет - ав­тор ме­муа­ров о до­че­ри ко­ро­ля Кар­ла I Стю­ар­та «Ис­то­рия Ген­ри­ет­ты Анг­лий­ской» («His­toire de Madame Henriette d’Angleterre», опубликована в 1720 году); ис­то­рической но­вел­лы «Гра­фи­ня Танд­ская» («La Comtesse de Ten­de», опубликована в 1718 году, русский перевод 1991); кро­ме того, ей при­пи­сы­ва­ет­ся ещё ряд со­чи­не­ний, в т. ч.: «Иза­бел­ла, или Ис­пан­ский лю­бов­ный днев­ник» («Isabelle ou Le jour­nal amou­reux d’Espagne», опубликован в 1961), «Гол­ланд­ские ме­муа­ры» («Mé­moires d’Hol­lande», 1678), «Ме­муа­ры фран­цуз­ско­го дво­ра за 1688-1689 го­ды» («Mémoires de la cour de France, pour les années 1688 et 1689», опубликован в 1731 году). Наи­бо­лее зна­чительное сочинение Лафайета - ро­ман «Прин­цес­са Клев­ская» («La Princesse de Clèves», на­пе­ча­тан ано­ним­но в 1678 году, впер­вые под име­нем Лафайет - в 1780 году; русский перевод 1959 года; эк­ра­ни­за­ция Ж. Де­лан­нуа, 1961 год). Со­хра­няя связь с по­ве­ст­во­вательной тех­ни­кой ро­ма­на ба­рок­ко (на­ли­чие не свя­зан­ных с основным дей­ст­ви­ем встав­ных эпи­зо­дов, ус­лов­ная трак­тов­ка ис­то­рического ма­те­риа­ла), кни­га от­ра­зи­ла влия­ние клас­си­циз­ма (оби­лие мо­раль­ных мак­сим, яс­ность и точ­ность язы­ка, а так­же час­тич­ное сле­до­ва­ние трёх единств тео­рии). В то же вре­мя пред­ло­жен­ная в ро­ма­не но­ва­тор­ская трак­тов­ка «лю­бов­но­го тре­уголь­ни­ка» и ню­ан­си­ров­ка че­ло­ве­че­ских пе­ре­жи­ва­ний вы­хо­дят за рам­ки как тра­ди­ци­он­но-но­вел­ли­сти­че­ских, так и свой­ст­вен­ных дра­ма­тур­гии клас­си­циз­ма кон­ст­рук­тив­ных прин­ци­пов, пред­вос­хи­щая пси­хо­ло­гический ро­ман XIX и даже XX веков.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1990;

Со­чи­не­ния. М., 2007.