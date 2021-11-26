ЛАФАЙЕТ Мари Мадлен де
ЛАФАЙЕТ Мари Мадлен де - французская писательница.
Из небогатого, но знатного рода. До 1640 года жила с семьёй в Гавре, затем вернулась в Париж. С 1650 брала уроки итал. яз. и латыни у писателя Ж. Менажа, который ввёл Лафайет в салоны маркизы де Рамбуйе и М. де Скюдери. В 1655 году вышла замуж за Ж. Ф. Мотье, графа де Лафайета. Около 1665 года начались близкие отношения Лафайета с Ф. де Ларошфуко. После смерти Ларошфуко (1680) и своего мужа (1683) вела уединённый образ жизни. Первое опубликованное сочмнение - «Портрет госпожи маркизы де Севинье» («Portrait de Madame la Marquise de Sevigné»), включённый в коллективный сборник «Различные портреты» («Divers portraits», 1659). В 1662 анонимно опубликована психологическая новелла Лафайет «Принцесса де Монпансье» («La Princesse de Montpensier», русский перевод 1991); в 1670 году - роман «Заида» («Zaїde», русский перевод 1765 года; написан в соавторстве с Ж. Р. де Сегре, П. Д. Юэ и Ларошфуко), выдержанный в традициях прозы барокко. Лафайет - автор мемуаров о дочери короля Карла I Стюарта «История Генриетты Английской» («Histoire de Madame Henriette d’Angleterre», опубликована в 1720 году); исторической новеллы «Графиня Тандская» («La Comtesse de Tende», опубликована в 1718 году, русский перевод 1991); кроме того, ей приписывается ещё ряд сочинений, в т. ч.: «Изабелла, или Испанский любовный дневник» («Isabelle ou Le journal amoureux d’Espagne», опубликован в 1961), «Голландские мемуары» («Mémoires d’Hollande», 1678), «Мемуары французского двора за 1688-1689 годы» («Mémoires de la cour de France, pour les années 1688 et 1689», опубликован в 1731 году). Наиболее значительное сочинение Лафайета - роман «Принцесса Клевская» («La Princesse de Clèves», напечатан анонимно в 1678 году, впервые под именем Лафайет - в 1780 году; русский перевод 1959 года; экранизация Ж. Деланнуа, 1961 год). Сохраняя связь с повествовательной техникой романа барокко (наличие не связанных с основным действием вставных эпизодов, условная трактовка исторического материала), книга отразила влияние классицизма (обилие моральных максим, ясность и точность языка, а также частичное следование трёх единств теории). В то же время предложенная в романе новаторская трактовка «любовного треугольника» и нюансировка человеческих переживаний выходят за рамки как традиционно-новеллистических, так и свойственных драматургии классицизма конструктивных принципов, предвосхищая психологический роман XIX и даже XX веков.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1990;
Сочинения. М., 2007.