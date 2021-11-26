КАВАЛЛИ ФРАНЧЕСКО
КАВАЛЛИ ФРАНЧЕСКО - итальянский композитор, органист и певец.
Один из крупнейших мастеров венецианской оперы XVII века (смотрите Венецианская школа). Из семьи музыканта, капельмейстера местного собора. Принял фамилию своего покровителя, венецианского губернатора Федерико Кавалли. С 1616 года певчий собора Святого Марка в Венеции, где среди его наставников был К. Монтеверди, одновременно в 1620-х годах органист церкви Санти-Джованни-э-Паоло. С 1639 года 2-й органист собора Святого Марка. С конца 1630-х гг. Кавалли как композитор и импресарио активно участвовал в становлении оперного жанра в Венеции (дебют - «Свадьба Фетиды и Пелея», 1639 год).
В середине XVII века стал самой заметной фигурой в итальянской опере. В 1660 году по приглашению Дж. Мазарини приехал в Париж, где поставил оперы «Ксеркс» (с увертюрой и балетными номерами, написанными Ж. Б. Люлли) и «Влюблённый Геркулес» (1662 год). По возвращении в Венецию занял пост соборного капельмейстера (1668 год). Автор свыше 30 опер преимущественно на мифологические сюжеты («Дидона», 1641 год, «Ясон», 1649 год, «Каллисто», 1651 год, все - Венеция; многие утрачены). Сохранившиеся произведения духовных жанров (мессы, псалмы, Реквием и др.) - монументальные композиции концертного стиля в традициях венецианской церковной музыки.