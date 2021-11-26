КАРАВАДЖИЗМ
КАРАВАДЖИЗМ - направление в европейской живописи XVII века.
Сформировано в первой трети XVII века работавшими в Риме и Южной Италии подражателями Караваджо, среди которых были как итальянские живописцы (Гверчино и Г. Рени в ранний период их творчества, О. и А. Джентилески, Б. Манфреди, Дж. Б. Караччоло и другие), так и приезжие мастера («утрехтские караваджисты» Х. Тербрюгген, Д. ван Бабюрен, Г. ван Хонтхорст; французские художники Валантен, С. Вуэ; голландский художник П. ван Лар, немецкий живописец А. Эльсхеймер). Дальнейшее развитие караваджизма не всегда было связано с непосредственным влиянием Караваджо на конкретных мастеров. К серередине XVII века караваджизм стал общеевропейским движением, оказавшим воздействие на большинство крупнейших мастеров барокко и распространившимся, помимо Италии, во Фландрии (Х. Сегерс, ранний П.П. Рубенс, Т. Ромбаутс, А. Брауэр и другие), Голландии (Ф. Халс, ранний Рембрандт, А. ван Остаде, Я. Вермер и другие), Испании (Х. де Рибера, Ф. Сурбаран, ранний Д. Веласкес) и Франции (Ж. де Латур, «живописцы реальности»).
В караваджизме отразились изменения в восприятии мира, характерные для эпохи барокко, и общий для большинства европейских стран процесс демократизации веры и искусства, отвечающий как духовным запросам широких слоёв городского населения Европы, так и идеологии Контрреформации с её требованием исторической и чувственной достоверности в изображении священных событий. Основополагающими принципами художественного языка караваджизма, проявившимися как в светской, так и в религиозной живописи, становятся последовательное обращение к реальной натуре и передача материальной вещественности предметного мира (жанры бодегонес и натюрморт). В целом для караваджизма характерны: интерес к простонародным бытовым сюжетам (сцены в тавернах, драки, картёжные игры и прочее) и типажам (фигуры музыкантов, простолюдинов, святых и мучеников, учителей веры и других); монументализация обыденного мотива (пристрастие к однофигурным или малофигурным композициям); трактовка религиозной истории как жизненного события; активизация светотеневых контрастов в целях драматизации образа; использование «теневой» манеры с резкими перепадами света и контрастом тёмного фона и ярко освещённого первого плана.
Иллюстрации:
Х. Тербрюгген. «Мальчик с трубкой». 1623 год. Музей И. Добо (Эгер, Венгрия).
Ж. де Латур. «Обнаружение святого Себастьяна святой Ириной» («Святой Себастьян, оплакиваемый святой Ириной»). Около 1650 года. Картинная галерея (Берлин).