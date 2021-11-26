КАРАВАДЖИЗМ

КАРАВАДЖИЗМ - на­прав­ле­ние в ев­ропейской жи­во­пи­си XVII века.

Сфор­ми­ро­ва­но в первой тре­ти XVII века ра­бо­тав­ши­ми в Ри­ме и Южной Ита­лии под­ра­жа­те­ля­ми Ка­ра­вад­жо , сре­ди ко­то­рых бы­ли как итальянские жи­во­пис­цы (Гвер­чи­но и Г. Ре­ни в ран­ний пе­ри­од их твор­че­ст­ва, О. и А. Джен­ти­ле­ски, Б. Ман­фре­ди, Дж. Б. Ка­рач­чо­ло и другие), так и при­ез­жие мас­те­ра («ут­рехт­ские ка­ра­вад­жи­сты» Х. Тер­брюг­ген, Д. ван Ба­бю­рен, Г. ван Хонт­хорст; французские ху­дож­ни­ки Ва­лан­тен, С. Вуэ; голландский художник П. ван Лар, немецкий жи­во­пи­сец А. Эльс­хей­мер). Даль­ней­шее раз­ви­тие караваджизма не все­гда бы­ло свя­за­но с не­по­средственным влия­ни­ем Ка­ра­вад­жо на кон­крет­ных мас­те­ров. К серередине XVII века караваджизм стал об­ще­ев­ро­пей­ским дви­же­ни­ем, ока­зав­шим воз­дей­ст­вие на боль­шин­ст­во круп­ней­ших мас­те­ров ба­рок­ко и рас­про­стра­нив­шим­ся, по­ми­мо Ита­лии, во Флан­д­рии (Х. Се­герс, ран­ний П.П. Ру­бенс, Т. Ром­ба­утс, А. Брау­эр и другие), Гол­лан­дии (Ф. Халс, ран­ний Рем­брандт, А. ван Ос­та­де, Я. Вер­мер и другие), Ис­па­нии (Х. де Ри­бе­ра, Ф. Сур­ба­ран, ран­ний Д. Ве­ла­скес) и Фран­ции (Ж. де Ла­тур, «жи­во­пис­цы ре­аль­но­сти»).

В караваджизме от­ра­зи­лись из­ме­не­ния в вос­при­ятии ми­ра, ха­рак­тер­ные для эпо­хи ба­рок­ко, и об­щий для боль­шин­ст­ва ев­ропейских стран про­цесс де­мо­кра­ти­за­ции ве­ры и ис­кус­ст­ва, от­ве­чаю­щий как ду­хов­ным за­про­сам ши­ро­ких сло­ёв городского на­се­ле­ния Ев­ро­пы, так и идео­ло­гии Контр­ре­фор­ма­ции с её тре­бо­ва­ни­ем ис­то­рической и чув­ст­вен­ной дос­то­вер­но­сти в изо­бра­же­нии свя­щен­ных со­бы­тий. Ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми прин­ци­па­ми ху­дожественного язы­ка караваджизма, про­явив­ши­ми­ся как в свет­ской, так и в ре­лигиозной жи­во­пи­си, ста­но­вят­ся по­сле­до­ва­тель­ное об­ра­ще­ние к ре­аль­ной на­ту­ре и пе­ре­да­ча ма­те­ри­аль­ной ве­ще­ст­вен­но­сти пред­мет­но­го ми­ра (жан­ры бо­де­го­нес и на­тюр­морт). В це­лом для караваджизма ха­рак­тер­ны: ин­те­рес к про­сто­на­род­ным бы­то­вым сю­же­там (сце­ны в та­вер­нах, дра­ки, кар­тёж­ные иг­ры и прочее) и ти­па­жам (фи­гу­ры му­зы­кан­тов, про­сто­лю­ди­нов, свя­тых и му­че­ни­ков, учи­те­лей ве­ры и других); мо­ну­мен­та­ли­за­ция обы­ден­но­го мо­ти­ва (при­стра­стие к од­но­фи­гур­ным или ма­ло­фи­гур­ным ком­по­зи­ци­ям); трак­тов­ка ре­лигиозной ис­то­рии как жиз­нен­но­го со­бы­тия; ак­ти­ви­за­ция све­то­те­не­вых кон­тра­стов в це­лях дра­ма­ти­за­ции об­раза; ис­поль­зо­ва­ние «те­не­вой» ма­не­ры с рез­ки­ми пе­ре­па­да­ми све­та и кон­тра­стом тём­но­го фо­на и яр­ко ос­ве­щён­но­го пер­во­го пла­на.

Иллюстрации:

Х. Тер­брюг­ген. «Маль­чик с труб­кой». 1623 год. Му­зей И. До­бо (Эгер, Вен­грия).

Ж. де Ла­тур. «Об­на­ру­же­ние свя­то­го Се­ба­стья­на свя­той Ири­ной» («Свя­той Се­ба­стьян, оп­ла­ки­вае­мый свя­той Ири­ной»). Около 1650 года. Кар­тин­ная га­ле­рея (Бер­лин).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)