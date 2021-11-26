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КАДРИЛЬ
КАДРИЛЬ - танец, распространённый у многих европейских народов.
Исполняется 4 парами, расположенными квадратом. Каждая из 5-6 фигур кадрили имеет своё название и сопровождается обычно особой музыкой. Музыкальный метр, как правило, чётный.
Один из самых популярных салонных танцев конца XVII-XIX веков. Под разными названиями существует в народном сельском и городском быту русских, украинцев, белорусов, латышей, литовцев, эстонцев и других народов.
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