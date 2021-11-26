КАДРИЛЬ

КАДРИЛЬ - танец, распространённый у многих европейских народов.

Ис­пол­ня­ет­ся 4 па­ра­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми квад­ра­том. Ка­ж­дая из 5-6 фи­гур кадрили име­ет своё название и со­про­во­ж­да­ет­ся обыч­но осо­бой му­зы­кой. Музыкальный метр, как пра­ви­ло, чёт­ный.

Один из са­мых по­пу­ляр­ных са­лон­ных тан­цев конца XVII-XIX веков. Под раз­ны­ми на­зва­ния­ми су­ще­ст­ву­ет в народном сель­ском и городском бы­ту рус­ских, ук­ра­ин­цев, бе­ло­ру­сов, ла­ты­шей, ли­тов­цев , эс­тон­цев и других на­ро­дов.

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