ИНТРАДА
ИНТРАДА (итал. intrada, entrata, букв. - вступление) - небольшая вступительная инструментальная пьеса торжественного характера.
По функции близка интродукции, прелюдии, увертюре. В XVI-XVII веках звучала во время выхода коронованных особ, перед турниром, как вступление к театральному представлению. В дальнейшем вступление к опере (например, «Аполлон и Гиацинт», «Бастьен и Бастьенна» В.А. Моцарта), оперному акту, отдельному музыкально-сценическому номеру (вступительный раздел Вальса в 1-м акте балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского), инструментальному циклу.
Музыкальные особенности: фанфарный характер мелодии (движение по звукам трезвучия), чёткий ритм, квартово-квинтовые ходы в басу, использование медных духовых инструментов.
Разновидности интрады - французское антре (во 2-м значении), английское энтри (entry; в семи-операх «Король Артур» и «Пророчица» Г. Пёрселла звучит при появлении участников балета, заключающего действие).