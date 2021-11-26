ГВАРНЕРИ

ГВАРНЕРИ - итальянские мастера струнных смычковых инструментов.

Пред­ста­ви­те­ли кре­мон­ской шко­лы (Северная Ита­лия). Ро­до­на­чаль­ник ди­на­стии - Ан­д­реа Гварнери (13.07.1623 год, Ка­саль­бут­та­но - 07.12.1698 год, Кре­мо­на), уче­ник Н. Ама­ти. Сы­но­вья Ан­д­реа: Пьет­ро Джо­ван­ни (Пьет­ро из Ман­туи) (18.02.1655 год, Кре­мо­на - 26.03.1720 год, Ман­туя), до 1670 года учил­ся у от­ца, так­же, воз­мож­но, у Н. Ама­ти, ра­бо­тал в Ман­туе. На скрип­ке его ра­бо­ты иг­рал Й. Си­ге­ти. Джу­зеп­пе Джо­ван­ни Бат­ти­ста (25.11.1666 год, Кре­мо­на - около 1740 года, там же), ра­бо­тал в мас­тер­ской от­ца, в 1698 году от­крыл своё де­ло. Его сы­но­вья: Пьет­ро Гварнери 2-й (Пьет­ро из Ве­не­ции) (14.04.1695 год, Кре­мо­на - 07.04.1762 год, Ве­не­ция), с 1717 года ра­бо­тал в Вене­ции; Джу­зеп­пе, из­вест­ный как Гвар­не­ри дель Дже­зу (21.08.1698 год, Кре­мо­на - 17.10.1744 год, там же), наи­бо­лее вы­даю­щий­ся пред­ста­ви­тель ди­на­стии. На­ря­ду с А. Стра­ди­ва­ри круп­ней­ший мас­тер смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов. Учил­ся у от­ца, пер­вые ори­ги­наль­ные ин­ст­ру­мен­ты сде­лал около 1730 года. На скрип­ках его ра­бо­ты иг­ра­ли Н. Па­га­ни­ни , А. Вьётан, Э. Изаи, А. Грю­мьо , Ф. Крейс­лер, А. Ше­ринг, Я. Хей­фец, Л.Б. Ко­ган , И. Стерн. Со­хра­ни­лось несколько де­сят­ков ин­ст­ру­мен­тов мас­те­ра (со­глас­но Е.Ф. Ви­та­че­ку, около 50 скри­пок и около 10 аль­тов).

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