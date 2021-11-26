ГВАРИНИ ГВАРИНО

ГВАРИНИ ГВАРИНО - итальянский архитектор.

До мо­на­ше­ст­ва - Ка­мил­ло. В воз­рас­те 15 лет всту­пил в мо­на­ше­ский ор­ден теа­тин­цев; го­ды по­слуш­ни­че­ст­ва про­вёл в Ри­ме (1639-1648 годы). Зна­ком­ст­во с про­из­ве­де­ния­ми Ф. Бор­ро­ми­ни и его иде­ей дра­ма­ти­за­ции ар­хитектурного про­стран­ст­ва оп­ре­де­ли­ло творческие уст­рем­ле­ния Гварини. В 1648-1655 годы был свя­щен­ни­ком, пре­по­да­вал фи­ло­со­фию и уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции церкви Сан-Вин­чен­цо с при­мы­каю­щим к ней мо­на­сты­рём теа­тин­цев (совместно с Б. Аван­ци­ни) в Мо­де­не. В 1660-1662 годы - в Мес­си­не; по­стро­ил церковь Сан­та-Ма­рия-Ан­нун­циа­та и мо­на­стыр­ские зда­ния (раз­ру­ше­ны зем­ле­тря­се­ни­ем в 1908 году). На Си­ци­лии Гварини по­зна­ко­мил­ся со слож­ной кон­ст­рук­тив­ной сис­те­мой сво­дов арабских по­стро­ек. В 1662-1666 годы по­се­тил Па­риж с це­лью строи­тель­ст­ва церкви Святой Ан­ны (инженер А.М. Валь­пер­га; не сохранилась). В 1666 году пе­ре­ехал в Ту­рин, где вёл строи­тель­ст­во капел­лы Святой Пла­ща­ни­цы (с 1668 года) и др. (в том числе Па­лац­цо Ка­ринь­я­но, 1679-1683 годы; в XIX веке слу­жил зда­ни­ем пер­во­го итальянского пар­ла­мен­та), соз­дал многие ар­хитектурные про­ек­ты. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ту­рин­ских по­стро­ек Гварини - церковь Сан-Ло­рен­цо (1668-1687 годы), в ко­то­рой он впер­вые ис­поль­зо­вал кон­ст­рук­цию двой­но­го ку­по­ла, по­лу­чив­шую за­тем рас­про­стра­не­ние в цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре Западной Ев­ро­пы и Рос­сии: внутренний ку­пол с реб­ри­стой ос­но­вой в ви­де 8-ко­неч­ной звез­ды; сквозь от­вер­стия в нём ви­ден внеш­ний ку­пол, ос­ве­щён­ный скры­ты­ми ок­на­ми. Сим­во­ли­че­ски эта сис­те­ма изо­бра­жа­ла гар­мо­нич­но соз­дан­ный зем­ной мир, сквозь ко­то­рый от­кры­ва­ет­ся мир не­ви­ди­мый, не­бес­ный. Го­тические ме­то­ды рас­чё­та свод­ча­тых кон­ст­рук­ций со­еди­ня­лись у Гварини с клас­сической лек­си­кой ар­хитектурных форм, ори­ги­наль­но впи­сан­ных в слож­ные гео­мет­рические ком­по­зи­ции. Его по­след­нее про­из­ве­де­ние - Па­лац­цо Ду­ка­ле в Мо­де­не (1681 год). В позд­них ра­бо­тах Гварини де­кор при­об­ре­та­ет клас­си­ци­стические чер­ты, что сбли­жа­ет их с ар­хи­тек­ту­рой XVIII века. Ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный гра­ви­рованными чер­те­жа­ми трак­тат Гварини по ар­хи­тек­ту­ре был из­дан в 1737 году, что спо­соб­ст­во­ва­ло из­вест­нос­ти его твор­че­ст­ва в середине - 2-й половине XVIII века (в том числе в Рос­сии).

Сочинения:

La Pietà Trionfante. Messina, 1660;

Pla­cita philosophica. P., 1665;

Euclides adauctus. Tau­rinorum, 1671;

Modo di misurare le fab­ri­che. Torino, 1674;

Compendio della sfera ce­leste. Torino, 1675;

Trattato di fortificatione... To­rino, 1676;

Leges temporum et planetarum. Tau­rinorum, 1678;

Coelestis mathematicae. Me­dio­lani, 1683;

Disegni d’architettura civile et ecclesiastica. Torino, 1686. Torino, 1966;

Archi­tettura civile... Torino, 1737. Mil., 1968.

Иллюстрация:

Гва­ри­но Гва­ри­ни. Ин­терь­ер ка­пел­лы Свя­той Пла­ща­ни­цы в со­бо­ре Сан-Джо­ван­ни в Ту­ри­не (под­ку­поль­ное про­стран­ст­во). Строи­тель­ст­во на­ча­то в 1668 году. Архив БРЭ.

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