ГОМБЕРВИЛЬ МАРЕН ЛЕРУА
ГОМБЕРВИ́ЛЬ (Gomberville) Марен Леруа де. Французский писатель, член Французской академии (с 1634 года).
Дебютировал как поэт в русле прециозности: сборник «Картина счастливой старости в противоположность несчастиям молодости» («Tableau du bonheur de la vieillesse opposé aux malheurs de la jeunesse», 1614 год). Влиянием гедонистически-свободолюбивой лирики Теофиля де Вио отмечен сборник «Наслаждения» («Les délices», 1620 год). Большой популярностью пользовался многотомный роман Гомбервиля «Полександр» («Polexandre», 1629–1645 годы), в котором рыцарская тематика соединена с избыточным географическим экзотизмом в духе многочисленных рассказов путешественников XVI века и традиций античного романа (Гелиодор и другие). Зарекомендовал себя страстным поборником чистоты французского языка; в конце жизненного пути обратился к идеям янсенизма.
Сочинения:
Polexandre. Gen., 1978. Vol. 1–5.