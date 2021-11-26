ДРАЙДЕН ДЖОН
ДРАЙДЕН ДЖОН - английский поэт, литературный критик, драматург, переводчик.
Родился в пуританской семье мелких землевладельцев. Учился в Вестминстерской школе в Лондоне, затем в Тринити-колледже в Кембридже (1650-1654 годы). Около 1657 года вернулся в Лондон. Первая публикация - «Героические стансы» («Heroic stanzas», 1658 года) на смерть О. Кромвеля. Поэма «Astraea redux» (1660 год) отразила переход Драйдена с республиканских позиций на монархические: он приветствует Реставрацию, сравнивая возвращение Стюартов с восшествием Августа на римский престол.
Победа Англии в войне с Нидерландами и пожар Лондона 1666 года описаны в поэме «Annus Mirabilis» (1667 год). В 1668 году стал поэтом-лауреатом (по восшествии на престол Вильгельма III Оранского был лишён лауреатства), в 1670 году - королевским историографом.
Лучшие поэтические произведения Драйдена созданы в жанре сатиры: «Авессалом и Ахитофель» («Absalom and Achitophel», 1681 год) - на противников династии Стюартов; «Мак-Флекно» («Mac Flecknoe», 1682 год), в которой Драйден высмеял «истинно протестантского поэта» Т. Шедуэлла. Писал также поэмы на религиозные темы: «Religio laici» (1682 год), где защищал протестантизм; «Лань и пантера» («The hind and the panther», 1687 год), в которой Драйден, к тому времени принявший католичество, в образе кроткой лани изобразил Римско-католическую церковь, а под видом кровожадной пантеры - Англиканскую. В сборнике «Басни древние и новые» («Fables ancient and modern», 1700 год) переложения из Овидия, Лукреция, Дж. Боккаччо и Дж. Чосера чередовались с собственными стихами Драйдена, среди которых выделяется ода «Пиршество Александра, или Могущество музыки» («Alexander’s feast, or The power of music», 1697 год; русский перевод В. А. Жуковского, 1802 год), положенная на музыку Г. Ф. Генделем. Поэзия Драйдена преимущественно классицистическая, однако в ней присутствуют и черты барокко.
Среди драматических сочинений Драйдена - комедии, трагикомедии, переделки драм У. Шекспира [по мотивам трагедии «Антоний и Клеопатра» написана лучшая пьеса Драйдена - «Всё за любовь» («All for love», 1678 год)], а также так называемые героические пьесы [теоретическое обоснование этого жанра Драйден дал в трактате «Опыт о героических пьесах» («Of heroic plays, an essay», 1672 год)] на тему любви и истинной доблести: «Королева индейцев» («The Indian Emperor», 1665 год; музыка Г. Пёрселла, 1695 год), «Любовь тирана» («Tyrannick love», 1669 год), «Завоевание Гранады» («The Conquest of Granada», 1670 год), «Ауренгзеб» («Aureng-Zebe», 1675 год). Написал текст к семи-опере «Король Артур» Пёрселла (1691 год).
Драйден - один из основоположников английской литературной критики. В «Опыте о драматической поэзии» («Of dramatick poesie, an essay», 1668 год) сформулировал общие принципы драматического искусства, ставя английскую драматургию в один ряд с французской классицистической и античной. Написал также трактат «Сопоставление поэзии и живописи» («A parallel betwixt painting and poetry», 1695 год). Перевёл «Сравнительные жизнеописания» Плутарха, а также все произведения Вергилия.
Сочинения:
Works. Berk., 1956–2000. Vol. 1–20;
The major works. 2nd ed. Oxf., 2003.