ДОМЕНИКИНО

ДОМЕНИКИНО (настоящие имя и фамилия До­ме­ни­ко Дзам­пь­е­ри) - итальянский живописец

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей бо­лон­ской шко­лы в эпо­ху ба­рок­ко . Учил­ся в Бо­ло­нье у фламандского мань­е­ри­ста Д. Каль­вар­та, за­тем у Л. Кар­рач­чи, с 1595 года со­труд­ни­чал с бо­лон­ской «Ака­де­ми­ей всту­пив­ших на пра­виль­ный путь».

Ис­пы­тал влия­ние мас­те­ров Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния , осо­бен­но Ра­фа­эля и Кор­ред­жо, позд­нее так­же Ка­ра­вад­жо. Вме­сте с другими уче­ни­ка­ми братьев Кар­рач­чи при­ни­мал уча­стие в рос­пи­сях ора­то­рия Сан-Ко­лом­ба­но (1598-1600 годы) в Бо­ло­нье. С 1602 года ра­бо­тал главным образом в Ри­ме, где со­труд­ни­чал с Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи в рос­пи­сях Ка­си­но Фар­не­зе и Па­лац­цо Фар­не­зе.

Бла­го­да­ря по­кро­ви­тель­ст­ву пре­ла­тов церк­ви (кар­ди­на­ла Ф. Аль­ба­ни и других) искусство Доменикино поль­зо­ва­лось боль­шим спро­сом; ему при­над­ле­жат мно­го­численные ал­тар­ные кар­ти­ны («При­час­тие святого Ие­ро­ни­ма», 1614 год, Пи­на­ко­те­ка Ва­ти­ка­на) и фре­ски в римских церк­вах Сан-Лу­ид­жи-­деи-­Фран­че­зи (1616-1617 годы) и Сант-Ан­д­реа-­дел­ла-Вал­ле (1624-1628 годы) и другие; в ка­пел­ле Сан-Ни­ло в мо­на­стыр­ской церк­ви в Грот­та­фер­рат, близ Ри­ма (1608-1610 годы), ка­пел­ле Святого Януа­рия в со­бо­ре Не­апо­ля (1631-1634 годы).

В ра­бо­тах на религиозные те­мы он стре­мил­ся к дос­то­вер­но­сти изо­бра­же­ния и по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти, празд­нич­ной де­ко­ра­тив­но­сти ко­ло­ри­та, к дра­ма­тической па­фос­но­сти. Про­сла­вил­ся так­же кар­ти­на­ми на ми­фо­ло­гические те­мы («Охо­та Диа­ны», около 1618 года, Га­ле­рея и му­зей Бор­ге­зе, Рим; «Апол­лон и Даф­на», Национальная га­ле­рея, Лон­дон, и другие); его по­ис­ки в об­лас­ти идил­лического пей­за­жа ока­за­ли влия­ние на твор­че­ст­во Н. Пус­се­на и К. Лор­ре­на, так­же на многих пред­ста­ви­те­лей ев­ропейского ака­де­миз­ма.

Иллюстрация:

До­ме­ни­ки­но. «Жертвоприношение Авраама». 1627–28. Прадо (Мадрид). Архив БРЭ.