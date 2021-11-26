ДОМ ИНВАЛИДОВ
ДОМ ИНВАЛИДОВ - национальный пантеон и музей; архитектурный комплекс в Париже.
Основан указом Людовика XIV от 24.02.1670 года как обитель для офицеров-ветеранов королевской французской армии (первые инвалиды были размещены в Доме инвалидов в октябре 1674 года; к концу XVII века в нём находились до 4 тысяч человек).
В 1800 году по распоряжению Наполеона I Бонапарта в Дом инвалидов был перенесён прах маршала А. Тюренна, что положило начало традиции захоронения в Доме инвалидов выдающихся военачальников Франции. 14.07.1804 года в церкви дома инвалидов Наполеон I впервые провёл церемонию награждения орденом Почётного легиона особо отличившихся в сражениях офицеров. В 1861 году в Доме инвалидов были торжественно перенесены покоившиеся с 1840 года в капелле Святого Жерома в Париже останки Наполеона I (находятся в центре зала в саркофаге из порфира, подаренного Франции правительством России).
В Доме инвалидов похоронены также некоторые члены семьи императора и ряд известных французских военных деятелей. В 1872 году в части строений Дома инвалидов был размещён Музей артиллерии, в 1896 году - Исторический музей армии (с 1905 года объединены в Музей армии). Часть построек Дома инвалидов до сих пор используется по своему первоначальному назначению - медицинская реабилитации лиц, потерявших здоровье на военной службе.
Доме инвалидов представляет собой архитектурный комплекс в стиле классицизма, расположенный по центру эспланады, выходящей на мост Александра III через Сену. Строительство Дома инвалидов начал Л. Брюан, продолжил и завершил Ж. Ардуэн-Мансар, под руководством которого в центре комплекса был возведён собор Святого Людовика (1680-1706 годы) - совершенный образец монументально-парадного культового здания (высота собора, включая шпиль, около 107 метров). Грандиозная ротонда, фасады которой чётко разделены на горизонтальные ярусы и украшены скульптурой (Н. Кусту и А. Куазевокс), увенчана 12-гранным куполом с золочёными барельефами в виде военных трофеев. Купол собора - одна из главных архитектурных доминант Парижа.
Иллюстрация:
Фото А. И. Нагаева. Собор Святого Людовика Дома инвалидов в Париже. 1680-1706 годы. Архитектор Ж. Ардуэн-Мансар. Архив БРЭ.