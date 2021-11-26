ДАНКУР
ДАНКУР (прозвище; настоящие имя и фамилия Флоран Картон) - французский драматург, актёр.
Учился у иезуитов, готовился к адвокатской карьере, но после женитьбы на актрисе сблизился с комедиантами и увлёкся театром. Состоял в труппе «Комеди Франсез», исполнял обязанности её руководителя; прославился как один из самых ярких и успешных комических актёров.
Автор свыше 50 пьес - фарсов, а также комедий, в которых продолжил традиции театра Мольера, колоритно изобразив нравы французских аристократов и мещан конца XVII века: «Горе картёжниц» («La désolation des joueuses», 1688), «Модный кавалер» («Chevalier а̀ la mode», 1687), «Модница» («La dame à la mode», 1689), «Интриганка» («La femme d’intrigues», 1692), «Модная семья» («La famille à la mode», 1699), «Знатные мещанки» («Les bourgeoises de qualité», 1700) и др. Развивая бытовые темы, Данкур стремился не столько к психологическому или сатирическому осмыслению пороков, сколько к их увлекательному живописанию.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Œuvres de théâtre. Gen., 1968. Vol. 1–-3.