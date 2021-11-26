ЗИТТОВ МИХЕЛЬ

ЗИТТОВ МИХЕЛЬ - эстонский и ни­дерландский жи­во­пи­сец.

Учил­ся у сво­его от­ца, рез­чи­ка и жи­во­пис­ца, с 1484 года - в Брюг­ге у Х. Мем­лин­га. Ра­бо­тал, ве­ро­ят­но, во Фран­ции (1488-1492 годы), при дво­рах Иза­бел­лы I в Ис­па­нии (до 1502 года), Фи­лип­па I Габс­бур­га в Ни­дер­лан­дах , в 1505 году, воз­мож­но, в Лон­до­не, в 1514 году при дат­ском дво­ре, в 1515 году в Ме­хе­ле­не, в 1515-1517 годах при дво­ре испанских ко­ро­лей в Валь­я­до­ли­де. В 1506-1514 годах и с 1518 года жил в Ре­ве­ле, в конце 1507 года всту­пил в гиль­дию Святого Ка­ну­та (в 1523 году из­бран ста­рей­ши­ной).

Ал­тар­ные кар­ти­ны сви­де­тель­ст­ву­ют о силь­ном влия­нии Мем­лин­га - «Ус­пе­ние Ма­рии» (около 1500 года, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон), «Ко­ро­но­ва­ние Ма­рии» (Лувр, Па­риж), дип­тих «Ма­дон­на с Мла­ден­цем» (Государственные му­зеи, Бер­лин) и порт­рет Дие­го де Ге­ва­ры (Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон; около 1515-1518 годов).

Многие порт­ре­ты Зиттова по ин­тер­пре­та­ции мо­де­ли на­по­ми­на­ют про­из­ве­де­ния Я. ван Эй­ка: Ека­те­ри­на Ара­гон­ская (Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), английский ко­роль Ген­рих VII (Национальная га­ле­рея, Лон­дон), датский ко­роль Кри­сти­ан II (1515 год, Ху­дожественный му­зей, Ко­пен­га­ген), «Муж­чи­на в крас­ной шап­ке» (Институт ис­кусств, Дет­ройт), порт­рет­ные изо­бра­же­ния на внеш­них створ­ках ал­та­ря Святого Ан­то­ния для церкви Святого Ни­ко­лая (около 1518 года, Ху­дожественный му­зей Эс­то­нии, Тал­лин).