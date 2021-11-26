ЗАНДРАРТ
ЗАНДРАРТ - немецкий историк искуства, живописец, график.
Учился гравюре в Нюрнберге (1620 - 1622 годах) у П. Иссельбурга, в Праге (до 1623 года) у Э. Заделера, живописи в Утрехте (с 1623 года) у Г. ван Хонтхорста, с которым посетил Лондон в 1628 году. В 1629 - 1635 годах работал в Италии, занимаясь в основном экспертизой античной скульптуры, в 1637 - 1644 годах - в Амстердаме. С 1645 года поселился в своём имении Штоккау близ Ингольштадта. В 1651 году работал в Вене, в 1670 - 1673 годах жил в Аугсбурге, с 1673 года – в Нюрнберге.
Автор трактата «Немецкая академия благородных искусств зодчества, ваяния и живописи», включающего теорию и историю трёх видов искусствава, основанную на трудах Дж. Вазари и К. ван Мандера, а также перевод «Метаморфоз» Овидия; особую ценность имеют описания европейских художественных коллекций и самостоятельно составленные Зандрартом биографии немецких мастеров. Призывая (как и его современник Дж. П. Беллори) художников следовать античным образцам, Зандрарт издал также труд по иконографии античной мифологии «Иконология богов...» («Iconologia deorum...», 1680). Художественное творчество Зандрарта так же компилятивно, как и его трактаты. Писал исторические, мифологические и аллегорические полотна, алтарные картины, портреты и пейзажи, резал гравюры на меди, эклектически соединяя влияния утрехтского караваджизма, болонского академизма и школы П. П. Рубенса («Минерва и Сатурн – покровители изящных искусств», 1645 год, Художественно-исторический музей, Вена; «Отряд стрелков капитана Биккера», Исторический музей, Амстердам). Основоположник национальной истории искусства, Зандрарт способствовал утверждению в Германии художества как благородного занятия, включению немецкого искусства в русло общеевропейского развития и становлению немецкой классицистической эстетики до И. И. Винкельмана.