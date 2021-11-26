ЗАНДРАРТ

ЗАНДРАРТ - немецкий ис­то­рик искуства, жи­во­пи­сец, гра­фик.

Учил­ся гра­вю­ре в Нюрн­бер­ге (1620 - 1622 годах) у П. Ис­сель­бур­га, в Пра­ге (до 1623 года) у Э. За­деле­ра, жи­во­пи­си в Ут­рех­те (с 1623 года) у Г. ван Хонт­хор­ста, с ко­то­рым по­се­тил Лон­дон в 1628 году. В 1629 - 1635 годах ра­бо­тал в Ита­лии, за­ни­ма­ясь в основном экс­пер­ти­зой ан­тич­ной скульп­ту­ры, в 1637 - 1644 годах - в Ам­стер­да­ме. С 1645 года по­се­лил­ся в сво­ём име­нии Шток­кау близ Ин­голь­штад­та. В 1651 году ра­бо­тал в Ве­не, в 1670 - 1673 годах жил в Аугс­бур­ге, с 1673 года – в Нюрн­бер­ге.

Ав­тор трак­та­та «Не­мец­кая ака­де­мия бла­го­род­ных ис­кусств зод­че­ст­ва, вая­ния и жи­во­пи­си», вклю­чаю­ще­го тео­рию и ис­то­рию трёх ви­дов искусствава, ос­но­ван­ную на тру­дах Дж. Ва­за­ри и К. ван Ман­де­ра, а так­же пе­ре­вод «Ме­та­мор­фоз» Ови­дия ; осо­бую цен­ность име­ют опи­са­ния ев­ропейских ху­дожественных кол­лек­ций и са­мо­стоя­тель­но со­став­лен­ные Зандрартом био­гра­фии немецких мас­те­ров. При­зы­вая (как и его со­вре­мен­ник Дж. П. Бел­ло­ри) ху­дож­ни­ков сле­до­вать ан­тич­ным об­раз­цам, Зандрарт из­дал так­же труд по ико­но­гра­фии ан­тич­ной ми­фо­ло­гии «Ико­но­ло­гия бо­гов...» («Iconologia deorum...», 1680). Ху­дожественное твор­че­ст­во Зандрарта так же ком­пи­ля­тив­но, как и его трак­та­ты. Пи­сал ис­то­рические, ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические по­лот­на, ал­тар­ные кар­ти­ны, порт­ре­ты и пей­за­жи, ре­зал гра­вю­ры на ме­ди, эк­лек­ти­че­ски со­еди­няя влия­ния ут­рехт­ско­го ка­ра­вад­жиз­ма, бо­лон­ско­го ака­де­миз­ма и шко­лы П. П. Ру­бен­са («Ми­нер­ва и Са­турн – по­кро­ви­те­ли изящ­ных ис­кусств», 1645 год, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; «От­ряд стрел­ков ка­пи­та­на Бик­ке­ра», Ис­то­ри­чес­кий му­зей, Ам­стер­дам). Ос­но­во­по­лож­ник национальной ис­то­рии искусства, Зандрарт спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию в Гер­ма­нии ху­до­же­ст­ва как бла­го­род­но­го за­ня­тия, вклю­че­нию немецкого искусства в рус­ло об­ще­ев­ро­пей­ско­го раз­ви­тия и ста­нов­ле­нию немецкой клас­си­ци­стической эс­те­ти­ки до И. И. Вин­кель­ма­на.