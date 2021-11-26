ВАЗАРИ ДЖОРДЖО

ВАЗАРИ ДЖОРДЖО - итальянский живописец, архитектор, писатель.

Обучался (около 1522 года) в Ареццо у французского художника-витражиста Гийома де Марсилья; с 1524 года во Флоренции занимался в мастерских Андреа дель Сарто и Микеланджело . В этот период вошел в круг семейства Медичи , его покровителями впоследствии стали кардинал Ипполито и герцог Алессандро (в 30-е годы состоял у него на службе). Во время кризиса 1527 года возвратился в Ареццо, где его наставником был художник Фьорентино Россо; в 1529 году несколько месяцев обучался во Флоренции ювелирному искусству у Баччо Бандинелли. После осады Флоренции переехал в Пизу; с 1531 года жил в различных городах Италии, выполняя многочисленные заказы, дважды посетил Рим (1532, 1538 годы), где копировал произведения мастеров Возрождения (копии в Лувре, Париж); в 1555 году вернулся во Флоренцию. Один из основателей Академии рисунка (1563 год).

Стиль Вазари, живописца и архитектора, сформировался под влиянием Микеланджело, что типично для мастера эпохи маньеризма . В. принадлежит большое число религиозных произведений, среди которыхрых росписи церкви монастыря Камальдоли близ Ареццо (1537 год) и трапезной монастыря Сан-Микеле ин Боско в Болонье (1539 год), работа «Непорочное зачатие» для церкви Санти-Апостоли во Флоренции (1541 год) и др. Среди его наиболее известных работ - фрески в Палаццо Веккьо во Флоренции (с 1555 года) и Зале Реджа в Ватикане (1571-1573 годы), ансамбль Уффици во Флоренции (1560-1585 годы; совместно с Б. Буонталенти).

Однако Вазари более известен как составитель сочинения, ставшего первым опытом системного изложения истории итальянского изобразительного искусства и содержащего сведения о жизни и творчестве художников эпохи Возрождения,- «Жизнеописания знаменитейших итальянских живописцев, ваятелей и зодчих от Чимабуэ до наших дней» («Le vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani da Cimabue insino a' tempi nostri». Firenze, 1550; 2-е изд. с прил. портретов художников и автобиографией там же, 1568 год; рус. пер.: Лпц., 1864. 4 т.; М., 1993-1994. 5 т.). Идея создания «Жизнеописаний» принадлежала кардиналу Алессандро Фарнезе и историку Паоло Джовио. Книга разделена на 3 части, каждая представляет определенный «возраст» развития итальянского искусства: от его становления (Чимабуэ - конец Треченто), возрастания, или «юношества» (Якопо делла Кверча - конец Кватроченто), до «зрелости» (Чинквеченто), восходя, таким образом, к вершине развития - творчеству Микеланджело. В этой работе Вазари впервые был предложен термин «Возрождение» (Rinascita); недооценка им как критиком периода средневековья проистекала из общей концепции искусства того времени, в к-ром главной ценностью являлось совершенствование технических приемов (прямая перспектива, объемная трактовка) для передачи реальной картины мира, чему отдавалось предпочтение в сравнении с символическим, условным ее изображением.

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