САЛАМАНКСКАЯ ШКОЛА (исп. Escuela de Salamanca)

Саламанкская школа (исп. Escuela de Salamanca) – термин, обозначающий движение к возрождению и обновлению испанской теологической мысли XVI века, с которым связывают начало «схоластического ренессанса» или «второй схоластики». Это движение появилось в связи с кризисом университетской философии и необходимостью реформ в сфере теологии, которые были предприняты доминиканцами-профессорами Саламанкского университета. С них началось возрождение схоластической философии в Испании и именно они получили название Саламанкской школы.

«Схоластический ренессанс» включал три поколения профессоров теологического факультета Саламанкского университета, начиная с Франсиско де Витория, его основателя, и заканчивая мыслителями начала XVII века. Наиболее известными представителями саламанкской школы являются Доминго де Сото, Мельхиор Кано, Бартоломе де Медина, Доминго Баньес. Основу их взглядов составлял свободно толкуемый томизм. Франсиско де Витория был первым, кто пошел на нарушение паритета между течениями схоластики и традициями преподавания, заменив «Сентенции» Петра Ломбардского в качестве основного текста для комментирования на «Сумму теологии» Фомы Аквинского. Тем самым он заявил о томизме как о теоретическом фундаменте католической мысли и превратил его в ведущее философское направление религиозной мысли.

Теперь схоластика не только возвратилась к активному осмыслению фундаментальных метафизических тем, оттесненных на периферию в предшествующие два века, но и поднимала проблемы, порожденные временем: теологические основания государства, международного права, межконфессиональных отношений, экономики, морали. Все это рассматривалось с точки зрения католического вероучения, но учитывало новую ситуацию в мире, в том числе результаты великих географических открытий и экспансии европейцев в Новом свете, воздействие на их мировоззрение ренессансного гуманизма и достижений естественнонаучного знания, последствий религиозных конфликтов, бурного развития рыночных отношений, что обостряло интерес к экзистенциальной, индивидуальной составляющей жизни человека в обществе.

«Схоластический ренессанс» стал началом процесса секуляризации философии, создания свода независимой от теологии философской доктрины, завершившийся в трудах иезуитов в конце XVI - начале XVII века.

Иллюстрация:

Фасад Саламанкского университета.

Автор статьи: Конюшихина Н.Л.