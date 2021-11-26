ПОРТА ДЖАКОМО ДЕЛЛА

ПОРТА ДЖАКОМО ДЕЛЛА - итальянский архитектор.

Карь­е­ру на­чал в ка­че­ст­ве скульп­то­ра, обу­чал­ся ар­хи­тек­ту­ре, ве­ро­ят­но, у Г. Гви­дет­ти. Оп­ре­де­ляю­щим фак­то­ром в фор­ми­ро­ва­нии сти­ля Порта ста­ло влия­ние Ми­ке­ланд­же­ло . В 1564 году на­зна­чен главным ар­хи­тек­то­ром Ри­ма, ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми на Ка­пи­то­лий­ском хол­ме (под его на­ча­лом бы­ли вы­пол­не­ны фа­сад Па­лац­цо Кон­сер­ва­то­ров, внутренняя пла­ни­ров­ка Па­лац­цо Се­на­то­ров и час­тич­но его фа­сад, ле­ст­нич­ный марш, ве­ду­щий на пло­щадь). Порта осу­ще­ст­в­лял воз­ве­де­ние обе­ли­ска у церкви Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре (1587), над­зор за до­ро­га­ми и ак­ве­ду­ка­ми, про­ек­ти­ро­ва­ние фон­та­нов на Пьяц­ца На­во­на (с 1574), Пьяц­ца Ко­лон­на (с 1575), Пьяц­ца дель-Пан­те­он (с 1575) и Пьяц­ца Сан-Мар­ко (площадь Святого Мар­ка; с 1588).

Твор­че­ст­во Порта оз­на­ме­но­ва­ло пе­ре­ход от ар­хи­тек­ту­ры мань­е­риз­ма к прин­ци­пам ба­рок­ко; в ча­ст­но­сти, Порта раз­ра­бо­тал кон­цеп­цию цер­ков­но­го фа­са­да, унас­ле­до­ван­ную ар­хи­тек­ту­рой XVII века, наи­бо­лее яр­ко во­пло­тив­шую­ся в фа­са­де церкви Иль-Дже­зу в Ри­ме (1571-1573 годов; цер­ковь по­строе­на по про­ек­ту Дж. да Винь­о­лы; смотреть ил­лю­ст­ра­ции к статье Ие­зуи­ты ) с его кон­цен­тра­ци­ей пла­стических масс в цен­тре, вы­де­лен­ном двой­ным фрон­то­ном и под­чёрк­ну­ты­ми бо­ко­вы­ми вер­ти­каль­ны­ми ося­ми. По­стро­ил так­же церк­ви Сант-Ата­на­зио-деи-Гре­чи (1580-1583), Сан-Лу­ид­жи-деи-Фран­че­зи (1581-1586), Сан­та-Ма­рия-деи-Мон­ти (1588), фа­сад церкви Сан-Джо­ван­ни-деи-Фьо­рен­ти­ни. По­сле смер­ти Винь­о­лы Порта за­нял пост главного ар­хи­тек­то­ра Па­лац­цо Фар­не­зе (1574-1589 годы, за­вер­шил кры­ло, вы­хо­дя­щее в сад, и воз­вёл зад­ний фа­сад, вы­хо­дя­щий к Тиб­ру) и Свя­то­го Пет­ра со­бо­ра (с 1574 года, в том числе внёс из­ме­не­ния в про­ект ку­по­ла Ми­ке­ланд­же­ло, при­дав ему бо­лее вы­тя­ну­тую ово­ид­ную фор­му) в Ри­ме. Уча­ст­во­вал в ре­кон­ст­рук­ции ран­не­хри­сти­ан­ских церк­вей Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре, Сан­та-Ма­рия-ин-Ара­че­ли, Сан-Джо­ван­ни-ин-Ла­те­ра­но (все - в Ри­ме). На­чал строи­тель­ст­во Университета «Са­пи­ен­ца» (с 1577) и Вил­лы Аль­доб­ран­ди­ни во Фра­ска­ти (с 1601 года, за­вер­ше­на К. Ма­дер­ной), стро­ил так­же па­лац­цо в Ри­ме: Фа­ни (ны­не Печ­чи-Блант), Кре­шен­ци, Маф­феи.