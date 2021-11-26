ПОЛО ГАСПАР ХИЛЬ

ПОЛО ГАСПАР ХИЛЬ (Polo) - испанский пи­са­тель.

Жил в Ва­лен­сии, по­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­тал в ка­зна­чей­ст­ве. Ав­тор про­зи­мет­ра «Влюб­лён­ная Диа­на» («Diana en­amo­rada», издан в 1564 году), ко­то­рый стал од­ним из са­мых яр­ких об­раз­цов пас­то­ра­ли в ев­ропейской литературе. Поло пе­ре­ос­мыс­лил тра­ди­ци­он­ную, ха­рак­тер­ную для ан­тич­ных об­раз­цов пас­то­раль­ную и лю­бов­ную то­пи­ку, про­дол­жив сю­жет­ную ли­нию ро­ма­на «Диа­на» Х. де Мон­те­май­о­ра и во мно­гом вдох­нов­ля­ясь «Ар­ка­ди­ей» Я. Сан­над­за­ро. Со­чи­не­ние Поло, от­ме­чен­ное рит­ми­ко-мет­ри­че­ским раз­но­об­ра­зи­ем, от­ли­ча­ют тон­кие пей­заж­ные за­ри­сов­ки, ли­ризм и ис­крен­няя стра­ст­ность в опи­са­нии чувств, обес­пе­чив­шие ему ши­ро­кую по­пу­ляр­ность у ев­ропейского чи­та­те­ля. Твор­че­ст­во Поло вы­со­ко це­нил М. де Сер­ван­тес .

Сочинение:

Diana enamorada. Madrid, 1987.