ПОЛО ГАСПАР ХИЛЬ
ПОЛО ГАСПАР ХИЛЬ (Polo) - испанский писатель.
Жил в Валенсии, получил юридическое образование, работал в казначействе. Автор прозиметра «Влюблённая Диана» («Diana enamorada», издан в 1564 году), который стал одним из самых ярких образцов пасторали в европейской литературе. Поло переосмыслил традиционную, характерную для античных образцов пасторальную и любовную топику, продолжив сюжетную линию романа «Диана» Х. де Монтемайора и во многом вдохновляясь «Аркадией» Я. Саннадзаро. Сочинение Поло, отмеченное ритмико-метрическим разнообразием, отличают тонкие пейзажные зарисовки, лиризм и искренняя страстность в описании чувств, обеспечившие ему широкую популярность у европейского читателя. Творчество Поло высоко ценил М. де Сервантес.
Сочинение:
Diana enamorada. Madrid, 1987.