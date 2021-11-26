ПОЛЛАЙОЛО АНТОНИО ДЕЛЬ

ПОЛЛАЙОЛО АНТОНИО ДЕЛЬ - итальянский ху­дож­ник.

Брат ху­дож­ни­ка Пье­ро (около 1441, Фло­рен­ция - около 1496, Рим). Ан­то­нио учил­ся в юве­лир­ной мас­тер­ской: из­вест­но о его пре­бы­ва­нии в бот­те­ге фло­рен­тий­ско­го юве­ли­ра М. Деи в 1457-1459 годы, воз­мож­но, ра­нее ра­бо­тал у Л. Ги­бер­ти. Сви­де­тель­ст­вом вы­со­ко­го юве­лир­но­го мас­тер­ст­ва Поллайоло яв­ля­ют­ся се­реб­ря­ный крест (вы­пол­нен совместно с фло­рен­тий­ским юве­ли­ром Бет­то ди Фран­че­ско Бет­ти, около 1457-1459 годы, Му­зей со­бо­ра, Фло­рен­ция) и в осо­бен­но­сти рель­еф «Ро­ж­де­ст­во Ио­ан­на Кре­сти­те­ля» (1477-1480) для се­реб­ря­но­го ал­та­ря фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия (ал­тарь ны­не - в Му­зее со­бо­ра, Фло­рен­ция), в ко­то­ром соз­да­ёт­ся раз­вёр­ну­тая по­ве­ст­во­вательная сце­на в тра­ди­ци­ях мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си это­го вре­ме­ни. Та­кой же раз­ви­той по­ве­ст­во­ва­тель­но­стью от­ли­ча­ет­ся и со­здан­ный по ри­сун­кам Поллайоло цикл из 27 сцен для вы­ши­вок на ли­тур­гических одея­ни­ях, в бап­ти­сте­рии (около 1466-1480), по­свя­щён­ный жи­тию святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля. Мас­тер­ская Поллайоло соз­да­ёт мно­го­численные ка­ди­ла, кан­де­ляб­ры, ре­ли­к­ва­рии, рас­пя­тия, до­с­пе­хи для тур­ни­ров. При­пи­сы­вае­мый Поллайоло тер­ра­ко­то­вый «Бюст мо­ло­до­го вои­на» (Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция) счи­та­ет­ся мо­де­лью для не­осу­ще­ст­в­лён­но­го брон­зо­во­го бюс­та.

В зре­лый пе­ри­од Поллайоло дос­ти­га­ет уни­вер­са­лиз­ма, ха­рак­тер­но­го для фло­рен­тий­ских мас­те­ров позд­не­го ква­тро­чен­то, в ос­но­ве ко­то­ро­го ле­жа­ло вла­де­ние ри­сун­ком и ко­то­рый по­зво­лял раз­ра­ба­ты­вать од­ни и те же ху­дожественные про­бле­мы в различных ви­дах искусства. Центральной те­мой в твор­че­ст­ве Поллайоло ста­но­вит­ся пе­ре­да­ча пре­уве­ли­чен­но-экс­прес­сив­но­го дви­же­ния. Опи­ра­ясь на опыт А. дель Кас­та­ньо и других, Поллайоло ис­сле­ду­ет ху­дожественные воз­мож­но­сти пла­с­ти­ки че­ло­ве­че­ско­го те­ла, вы­сту­пая пред­ше­ст­вен­ни­ком Ми­ке­ланд­же­ло. В ос­но­ве как скульп­тур­ных, так гра­фических и жи­во­пис­ных об­ра­зов Поллайоло ле­жит вы­ра­зи­тель­ный и ди­на­мич­ный кон­тур: ри­су­нок «Плен­ник пе­ред судь­ёй» (Бри­тан­ский му­зей, Лон­дон), рез­цо­вая гра­вю­ра «Бит­ва де­ся­ти об­на­жён­ных» (около 1460-1465 или 1470-1475 годы), фраг­мент фре­ски «Та­нец об­на­жён­ных» (около 1460-х - 1470-е годы, Вил­ла Ла-Гал­ли­на в Ар­чет­ри, близ Фло­рен­ции) и другие.

Поллайоло на­хо­дил­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом Ло­рен­цо Ме­ди­чи Ве­ли­ко­леп­но­го, ве­ро­ят­но по его за­ка­зу соз­да­ют­ся ста­ту­эт­ки на ми­фо­ло­гический сю­жет, вы­пол­нен­ные в «ка­би­нет­ном» фор­ма­те и пред­по­ла­гаю­щие рас­смат­ри­ва­ние с близ­ко­го рас­стоя­ния: «Ге­ракл и Ан­тей» (около 1475-1480 годы, Национальный му­зей Бард­жел­ло, Фло­рен­ция), фи­гур­ки Ге­рак­ла (Му­зей Бо­де, Бер­лин; со­б­ра­ние Фрик, Нью-Йорк). Эти же те­мы по­вто­ря­ют­ся в не­боль­ших по раз­ме­ру жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ни­ях: «Ге­ракл и гид­ра», «Ге­ракл и Ан­тей» (1470-1480 годы, обе - га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), «Ге­ракл и Дея­ни­ра» (1470-е годы, Ху­дожественная га­ле­рея Йель­ско­го университета), «Апол­лон и Даф­на» (1470-1480 годы, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), ко­то­рые яв­ля­ют­ся от­го­ло­ска­ми не­со­хра­нив­шей­ся жи­во­пис­ной се­рии из 3 кар­тин на те­му «Под­ви­гов Ге­рак­ла» для Па­лац­цо Ме­ди­чи , вы­пол­нен­ной Ан­то­нио совместно с бра­том. Ны­не пло­дом со­труд­ни­че­ст­ва двух брать­ев счи­та­ют­ся «Казнь свыше Се­ба­сть­я­на» (1475 год, Национальная га­ле­рея, Лон­дон), где ин­те­рес к ан­тич­но­сти и ди­на­мич­ной фор­ме со­че­та­ет­ся с па­но­рам­ным пей­за­жем ни­дерландского ти­па, на­сы­щен­ным мно­же­ст­вом по­ве­ст­во­вательных под­роб­но­стей; ал­тар­ный об­раз «Свя­тые Вин­сент, Иа­ков Стар­ший и Ев­ста­хий» для Ка­пел­лы кар­ди­на­ла Пор­ту­галь­ско­го во Фло­рен­ции (1466-1468 годы, ны­не в га­ле­рее Уф­фи­ци).

Ан­то­нио тра­ди­ци­он­но при­пи­сы­ва­ют­ся «Воз­не­се­ние святой Ма­рии Ма­гда­ли­ны» (около 1460 года, Му­зей Пол­лай­о­ло, Под­жи­бон­си, близ Сие­ны), жен­ские порт­ре­ты из Му­зея Поль­ди-Пец­цо­ли в Ми­ла­не (1470-1475), КГ в Бер­ли­не (1470-е годы), ав­тор­ски­ми про­из­ве­де­няи­ми Пье­ро яв­ля­ют­ся фи­гу­ры «Доб­ро­де­те­лей» (1469-1470, га­ле­рея Уф­фи­ци), «Ко­ро­но­ва­ние Бо­го­ма­те­ри» (1483, церковь Сант-Аго­сти­но, Сан-Джи­минь­я­но), «Бла­го­ве­ще­ние» (1470-е годы, КГ, Бер­лин), ему так­же при­пи­сы­ва­ют­ся порт­рет Га­ле­ац­цо Ма­рии Сфор­ца (около 1471 года, га­ле­рея Уф­фи­ци), «Жен­ский порт­рет» (Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк) и другие ра­бо­ты.

В 1484 году мас­тер­ская брать­ев пе­ре­ез­жа­ет в Рим, где соз­да­ют­ся два пап­ских над­гро­бия: Сик­ста IV (1484-1493 годы, Гро­ты Ва­ти­ка­на, со­бор Святого Пет­ра, Рим) в ви­де на­поль­ной пли­ты, а так­же при­стен­ное над­гро­бие Ин­но­кен­тия VIII (совместно с Пье­ро, 1497 год, со­бор Святого Пет­ра), вклю­чаю­щее два изо­бра­же­ния па­пы: ле­жа­щее те­ло усоп­ше­го на сар­ко­фа­ге и си­дя­щую фи­гу­ру в ди­на­мич­ной по­зе с бла­го­слов­ляю­щим жес­том. Оба про­из­ве­де­ния со­че­та­ют в се­бе мо­ну­мен­таль­ность с юве­лир­ной тща­тель­но­стью раз­ра­бот­ки форм и пред­ла­га­ют но­вые ико­но­гра­фические и пла­стические ре­ше­ния пап­ско­го над­гро­бия.