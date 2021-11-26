ПОЛЛАЙОЛО АНТОНИО ДЕЛЬ
ПОЛЛАЙОЛО АНТОНИО ДЕЛЬ - итальянский художник.
Брат художника Пьеро (около 1441, Флоренция - около 1496, Рим). Антонио учился в ювелирной мастерской: известно о его пребывании в боттеге флорентийского ювелира М. Деи в 1457-1459 годы, возможно, ранее работал у Л. Гиберти. Свидетельством высокого ювелирного мастерства Поллайоло являются серебряный крест (выполнен совместно с флорентийским ювелиром Бетто ди Франческо Бетти, около 1457-1459 годы, Музей собора, Флоренция) и в особенности рельеф «Рождество Иоанна Крестителя» (1477-1480) для серебряного алтаря флорентийского баптистерия (алтарь ныне - в Музее собора, Флоренция), в котором создаётся развёрнутая повествовательная сцена в традициях монументальной живописи этого времени. Такой же развитой повествовательностью отличается и созданный по рисункам Поллайоло цикл из 27 сцен для вышивок на литургических одеяниях, в баптистерии (около 1466-1480), посвящённый житию святого Иоанна Крестителя. Мастерская Поллайоло создаёт многочисленные кадила, канделябры, реликварии, распятия, доспехи для турниров. Приписываемый Поллайоло терракотовый «Бюст молодого воина» (Национальный музей Барджелло, Флоренция) считается моделью для неосуществлённого бронзового бюста.
В зрелый период Поллайоло достигает универсализма, характерного для флорентийских мастеров позднего кватроченто, в основе которого лежало владение рисунком и который позволял разрабатывать одни и те же художественные проблемы в различных видах искусства. Центральной темой в творчестве Поллайоло становится передача преувеличенно-экспрессивного движения. Опираясь на опыт А. дель Кастаньо и других, Поллайоло исследует художественные возможности пластики человеческого тела, выступая предшественником Микеланджело. В основе как скульптурных, так графических и живописных образов Поллайоло лежит выразительный и динамичный контур: рисунок «Пленник перед судьёй» (Британский музей, Лондон), резцовая гравюра «Битва десяти обнажённых» (около 1460-1465 или 1470-1475 годы), фрагмент фрески «Танец обнажённых» (около 1460-х - 1470-е годы, Вилла Ла-Галлина в Арчетри, близ Флоренции) и другие.
Поллайоло находился под покровительством Лоренцо Медичи Великолепного, вероятно по его заказу создаются статуэтки на мифологический сюжет, выполненные в «кабинетном» формате и предполагающие рассматривание с близкого расстояния: «Геракл и Антей» (около 1475-1480 годы, Национальный музей Барджелло, Флоренция), фигурки Геракла (Музей Боде, Берлин; собрание Фрик, Нью-Йорк). Эти же темы повторяются в небольших по размеру живописных произведениях: «Геракл и гидра», «Геракл и Антей» (1470-1480 годы, обе - галерея Уффици, Флоренция), «Геракл и Деянира» (1470-е годы, Художественная галерея Йельского университета), «Аполлон и Дафна» (1470-1480 годы, Национальная галерея, Лондон), которые являются отголосками несохранившейся живописной серии из 3 картин на тему «Подвигов Геракла» для Палаццо Медичи, выполненной Антонио совместно с братом. Ныне плодом сотрудничества двух братьев считаются «Казнь свыше Себастьяна» (1475 год, Национальная галерея, Лондон), где интерес к античности и динамичной форме сочетается с панорамным пейзажем нидерландского типа, насыщенным множеством повествовательных подробностей; алтарный образ «Святые Винсент, Иаков Старший и Евстахий» для Капеллы кардинала Португальского во Флоренции (1466-1468 годы, ныне в галерее Уффици).
Антонио традиционно приписываются «Вознесение святой Марии Магдалины» (около 1460 года, Музей Поллайоло, Поджибонси, близ Сиены), женские портреты из Музея Польди-Пеццоли в Милане (1470-1475), КГ в Берлине (1470-е годы), авторскими произведеняими Пьеро являются фигуры «Добродетелей» (1469-1470, галерея Уффици), «Коронование Богоматери» (1483, церковь Сант-Агостино, Сан-Джиминьяно), «Благовещение» (1470-е годы, КГ, Берлин), ему также приписываются портрет Галеаццо Марии Сфорца (около 1471 года, галерея Уффици), «Женский портрет» (Метрополитен-музей, Нью-Йорк) и другие работы.
В 1484 году мастерская братьев переезжает в Рим, где создаются два папских надгробия: Сикста IV (1484-1493 годы, Гроты Ватикана, собор Святого Петра, Рим) в виде напольной плиты, а также пристенное надгробие Иннокентия VIII (совместно с Пьеро, 1497 год, собор Святого Петра), включающее два изображения папы: лежащее тело усопшего на саркофаге и сидящую фигуру в динамичной позе с благословляющим жестом. Оба произведения сочетают в себе монументальность с ювелирной тщательностью разработки форм и предлагают новые иконографические и пластические решения папского надгробия.