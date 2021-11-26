ПОЛИЦИАНО АНДЖЕЛО
ПОЛИЦИАНО АНДЖЕЛО (Poliziano) (настоящая фамилия Амброджини, Ambrogini) - итальянский поэт, гуманист.
Обучался во Флоренции у знаменитых гуманистов и эллинистов (Иоанн Аргиропул, Андроник Каллист, Кристофоро Ландино). С 1473 года в ближайшем окружении правителя Флоренции Лоренцо Медичи, вначале в качестве секретаря, затем - наставника его сыновей (в том числе будущего папы Льва X). В 1480 году занял кафедру греческой и латинской словесности во Флорентийском университете. В стихотворениях малой формы, написанных на итальянском, латинском и греческом языках, Полициано осуществил органическое слияние классических и народных традиций, став в этом отношении одним из самых представительных деятелей культуры Возрождения. Неоконченная поэма «Стансы на турнир» («Stanze per la Giostra», создана около 1475 года, издана в 1494 году) - один из первых опытов ренессансной эстетической утопии. Написанная на тему мифа об Орфее и Эвридике короткая пьеса в стихах «Сказание об Орфее» («Fabula d’Orfeo», около 1480 года) - попытка соединить гуманистическую идейность и приёмы средневековой театральности. Университетские лекции Полициано легли в основу его комментариев к классикам, а также своеобразного поэтического жанра «введения» в курс: написанные гексаметром «Манто» («Manto», 1482 год, о «Георгиках» Вергилия), «Амбра» («Ambra», 1485 год, о Гомере), «Панэпистемон» («Panepistemon», 1490 год, об «Этике» Аристотеля), «Дар кормилице» («Nutricia», 1486 год, о поэзии), где Полициано выдерживает последовательно филологическую позицию, отсекая накопившийся за века груз интерпретаций и восстанавливая изначальные смыслы текстов.
Сочинения:
Сказание об Орфее. М.; Л., 1933;
Opera omnia / A cura di I. Maїer. Torino, 1970–1971. Vol. 1-3;
Rime / A cura di D. Delcorno Branca. Venezia, 1990;
L’Orfeo / A cura di A. Tissoni Benvenuti. 2 ed. Roma; Padova, 2000.