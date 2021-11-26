ПИСКАТОР НИИКОЛАС ИОАННИС

ПИСКАТОР НИКОЛАС ИОАННИС - голландский издатель и гравёр.

Настоящее имя и фамилия - Клас Янс Висхер (Visscher) Млад­ший.

На­чав с из­да­ния ре­про­дук­ци­он­ных гра­вюр , вос­про­из­во­див­ших жи­во­пис­ные про­из­ве­де­ния зна­ме­ни­тых фламандских и голландских ху­дож­ни­ков, стал од­ним из круп­ней­ших ам­стер­дам­ских из­да­те­лей, вы­пус­кал кар­ты, а так­же порт­ре­ты и пей­за­жи , де­ко­ра­тив­ные об­рам­ле­ния для ко­то­рых гра­ви­ро­вал сам.

В собственной се­рии «При­ят­ные мес­та вбли­зи Хар­ле­ма» (1611-1612 годы) многие за­ри­сов­ки сде­ла­ны с на­ту­ры, что ста­ло су­ще­ст­вен­ным вкла­дом в раз­ви­тие голландского ри­сун­ка XVII века. Сре­ди из­да­ний Пискатора. - кар­та Мос­ко­вии (1631 год) и так называемая Биб­лия Пис­ка­то­ра - «Ли­це­вая Биб­лия» («Theatrum bibli­cum», из­да­ва­лась в 1639, 1643, 1646 годах, два­ж­ды в 1650 году, в 1674 году) с рез­цо­вы­ми гра­вю­ра­ми по ри­сун­кам ни­дерландских ху­дож­ни­ков второй XVI - начала XVII веков (М. ван Хем­скерк, К. ван Ман­дер, М. де Вос, П. Бриль, А. де Вердт, М. Кок­си; сре­ди гра­вё­ров - Ф. Гал­ле, Х. Голь­ци­ус, се­мей­ст­ва Ви­рикс, Кол­ларт и Са­де­лер).

Во второй половине XVII - начале XVIII веках Биб­лия Пис­ка­то­ра ис­поль­зо­ва­лась как один из са­мых по­пу­ляр­ных ико­но­гра­фических ис­точ­ни­ков в русском, украинском, болгарском, сербском и ма­ке­дон­ском искусстве, сле­ды её влия­ния про­сле­жи­ва­ют­ся во всех ви­дах изо­бра­зительного искусства.

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