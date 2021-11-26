ПИСКАТОР НИИКОЛАС ИОАННИС
ПИСКАТОР НИКОЛАС ИОАННИС - голландский издатель и гравёр.
Настоящее имя и фамилия - Клас Янс Висхер (Visscher) Младший.
Начав с издания репродукционных гравюр, воспроизводивших живописные произведения знаменитых фламандских и голландских художников, стал одним из крупнейших амстердамских издателей, выпускал карты, а также портреты и пейзажи, декоративные обрамления для которых гравировал сам.
В собственной серии «Приятные места вблизи Харлема» (1611-1612 годы) многие зарисовки сделаны с натуры, что стало существенным вкладом в развитие голландского рисунка XVII века. Среди изданий Пискатора. - карта Московии (1631 год) и так называемая Библия Пискатора - «Лицевая Библия» («Theatrum biblicum», издавалась в 1639, 1643, 1646 годах, дважды в 1650 году, в 1674 году) с резцовыми гравюрами по рисункам нидерландских художников второй XVI - начала XVII веков (М. ван Хемскерк, К. ван Мандер, М. де Вос, П. Бриль, А. де Вердт, М. Кокси; среди гравёров - Ф. Галле, Х. Гольциус, семейства Вирикс, Колларт и Саделер).
Во второй половине XVII - начале XVIII веках Библия Пискатора использовалась как один из самых популярных иконографических источников в русском, украинском, болгарском, сербском и македонском искусстве, следы её влияния прослеживаются во всех видах изобразительного искусства.