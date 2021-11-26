ПАЛЬМА СТАРШИЙ

ПАЛЬМА СТАРШИЙ иль Веккьо Якопо - итальянский ху­дож­ник.

Учил­ся у бер­гам­ско­го ху­дож­ни­ка (уче­ни­ка Джо­ва­нниБел­ли­ни) А. Пре­ви­та­ли. Пе­ре­ехав в Ве­не­цию ок. 1510, стал од­ним из мас­те­ров ве­не­ци­ан­ской шко­лы Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния. Ра­бо­тал пре­им. в жан­рах, став­ших по­пу­ляр­ны­ми бла­года­ря твор­че­ст­ву Джорд­жо­не, пи­сал гл. обр. не­боль­шие кар­ти­ны, пред­на­зна­чен­ные для до­маш­них ин­терье­ров. Ре­лиг. сце­ны П. С. трак­ту­ет в пас­то­раль­ном ду­хе, сле­дуя за Джорд­жо­не и Ти­циа­ном, по­ме­щая фи­гу­ры в пей­за­же («Свя­тое се­мей­ст­во со свя­ты­ми в пей­за­же», ок. 1518, Ху­дож.-ис­то­рич. му­зей, Ве­на; «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми», 1520-е гг., ГМИИ; «Встреча Иа­кова и Ра­хили», ок. 1525, КГ, Дрез­ден). Его по­лу­фи­гур­ные жен­ские об­ра­зы, на­де­лён­ные как порт­рет­ны­ми чер­та­ми, так и ат­ри­бу­та­ми биб­лей­ских или ми­фо­ло­гич. пер­со­на­жей («Фло­ра», 1522–24, Нац. га­ле­рея, Лон­дон; «Юдифь», 1525–28, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; «Си­вил­ла», ок. 1520, Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние, Винд­зор), а так­же об­на­жён­ные фи­гу­ры («Ве­не­ра и Ку­пи­дон», ок. 1520–25, Му­зей Фи­цу­иль­я­ма, Кем­бридж) го­раз­до бо­лее чув­ст­вен­ны, чем пер­со­на­жи в кар­ти­нах его со­вре­мен­ни­ков. Сти­ли­сти­че­ски эти ра­бо­ты близ­ки ран­ним про­из­ве­де­ни­ям Ти­циа­на с их яр­ки­ми крас­ка­ми и мощ­ной мо­ну­мен­таль­но­стью форм. Муж­ские порт­ре­ты («Юно­ша», ок. 1512–15, Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург; Фран­че­ско Ку­эри­ни, 1528, га­ле­рея Ку­эри­ни-Стам­па­лия, Ве­не­ция) вы­да­ют влия­ние Джорд­жо­не. Соз­да­вал ал­тар­ные об­ра­зы для церк­вей Ве­не­ции и её ок­ре­ст­но­стей («Воз­несе­ние Бо­го­ма­те­ри», 1512–14, га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «По­лип­тих Сан­та-Бар­ба­ра», 1524–1525, ц. Сан­та-Ма­рия-Фор­мо­за, Ве­не­ция), а так­же для Бер­га­мо. Мо­ну­мен­таль­ная сце­на «Бу­ря на мо­ре» бы­ла на­пи­са­на как часть цик­ла жи­тия св. Мар­ка для Скуо­лы-Гран­де-ди-Сан-Мар­ко (за­кон­че­на П. Бор­до­не, 1527, га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция).

Пле­мян­ник П. С. – Ан­то­нио Паль­ма (1515? – по­сле 1574), вну­ча­тый пле­мян­ник – Яко­по (Джа­ко­мо) Паль­ма Млад­ший (ок. 1548 – 1628), ве­ду­щий ве­не­ци­ан­ский ху­дож­ник кон. 16 – нач. 17 вв.

Иллюстрация:

Я. Паль­ма Стар­ший. «Встре­ча Иако­ва и Ра­хи­ли». Ок. 1525. Дрез­ден­ская кар­тин­ная га­ле­рея. Архив БРЭ.