ПАЛЬМА СТАРШИЙ
ПАЛЬМА СТАРШИЙ иль Веккьо Якопо - итальянский художник.
Учился у бергамского художника (ученика ДжованниБеллини) А. Превитали. Переехав в Венецию ок. 1510, стал одним из мастеров венецианской школы Высокого Возрождения. Работал преим. в жанрах, ставших популярными благодаря творчеству Джорджоне, писал гл. обр. небольшие картины, предназначенные для домашних интерьеров. Религ. сцены П. С. трактует в пасторальном духе, следуя за Джорджоне и Тицианом, помещая фигуры в пейзаже («Святое семейство со святыми в пейзаже», ок. 1518, Худож.-историч. музей, Вена; «Мадонна с Младенцем и святыми», 1520-е гг., ГМИИ; «Встреча Иакова и Рахили», ок. 1525, КГ, Дрезден). Его полуфигурные женские образы, наделённые как портретными чертами, так и атрибутами библейских или мифологич. персонажей («Флора», 1522–24, Нац. галерея, Лондон; «Юдифь», 1525–28, галерея Уффици, Флоренция; «Сивилла», ок. 1520, Королевское собрание, Виндзор), а также обнажённые фигуры («Венера и Купидон», ок. 1520–25, Музей Фицуильяма, Кембридж) гораздо более чувственны, чем персонажи в картинах его современников. Стилистически эти работы близки ранним произведениям Тициана с их яркими красками и мощной монументальностью форм. Мужские портреты («Юноша», ок. 1512–15, Эрмитаж, С.-Петербург; Франческо Куэрини, 1528, галерея Куэрини-Стампалия, Венеция) выдают влияние Джорджоне. Создавал алтарные образы для церквей Венеции и её окрестностей («Вознесение Богоматери», 1512–14, галерея Академии, Венеция; «Полиптих Санта-Барбара», 1524–1525, ц. Санта-Мария-Формоза, Венеция), а также для Бергамо. Монументальная сцена «Буря на море» была написана как часть цикла жития св. Марка для Скуолы-Гранде-ди-Сан-Марко (закончена П. Бордоне, 1527, галерея Академии, Венеция).
Племянник П. С. – Антонио Пальма (1515? – после 1574), внучатый племянник – Якопо (Джакомо) Пальма Младший (ок. 1548 – 1628), ведущий венецианский художник кон. 16 – нач. 17 вв.
Иллюстрация:
Я. Пальма Старший. «Встреча Иакова и Рахили». Ок. 1525. Дрезденская картинная галерея. Архив БРЭ.