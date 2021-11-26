ОТУЭЙ ТОМАС

ОТУЭЙ ТОМАС - английский писатель и драматург XVII века. Автор целого ряда произведений на исторические сюжеты.

Родился в семье священника. Учился в колледжах Уинчестер и Крайст-черч Оксфордского университета. В 1678-1679 годах служил в английских войсках в Нидерландах .

Дебютировал как драматург трагедией в стихах «Алкивиад» («Alcibiades», постановка 1675 года). Известность Отуэю принесла трагедия в стихах «Дон Карлос, принц Испанский» («Don Carlos, prince of Spain», постановка 1676 года). В 1678 году поставлена первая комедия Отуэя «Модная дружба» («Friendship in fashion»).

Большой успех имела написанная белым стихом трагедия «Сирота, или Несчастный брак» («The orphan, or The unhappy marriage», постановка 1680 года).

В том же году поставлена комедия «Судьба солдата» («The soldier’s fortune»), отразившая личный опыт Отуэя, и вышла автобиографическая поэма «Жалоба поэта своей музе, или Сатира против клеветников» («The poet’s complaint of his muse, or A satyr against libells»), в которой Отуэй нападал на своих литературных противников.

Лучшее произведение Отуэя – написанная белым стихом трагедия «Спасённая Венеция, или Раскрытый заговор» («Venice preserved, or The plot discovered», написана в 1681 году, постановка 1682 года), отличающаяся мастерством изображения человеческих страстей и психологич. достоверностью характеров; в трагедии преломились недавние события английской истории – раскрытие заговора католиков-папистов.

Пьесы Отуэя пользовались большой популярностью и не сходили со сцены вплоть до середины XIX века.

Среди произведений Отуэя: переделки пьес Ж. Расина [«Тит и Береника» («Titus and Berenice»)] и Мольера [«Плутни Скапена» («The cheats of Scapin»), обе 1677 год], комедия «Атеист» («The atheist», 1684), поэма «Виндзорский замок» («Windsor castle», 1685, посмертно).