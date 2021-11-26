ВАН
Термин, обозначавший в Древнем Китае правителя страны.
Иероглифич. начертание – 3 параллельные горизонтальные черты, соединённые посередине одной вертикальной. Верхняя черта символизирует сакрализованное Небо, нижняя – землю, средняя – государя, передающего (вертикальная черта) волю Неба обитателям земли. Встречается в гадательных надписях периода Инь (Шан) (16–11 вв. до н. э.), эпиграфике и письм. памятниках эпохи Чжоу (11–3 вв. до н. э.). С кон. 3 в. до н. э., после принятия властелином Китая имп. титула (ди), применялся для титулования его ближайших родственников и верхушки аристократии. Служил также для обозначения правителей др. стран, чем подчёркивался их более низкий статус по сравнению с властелином Китая. Титул В. присваивали себе некоторые вожди повстанч. движений, претендовавшие на власть. В древности и средние века правители государств или княжеств в Корее также носили титул В. 2) Фамильное название основанной Ван Гоном династии правителей кор. гос-ва Корё (918–1392).
Автор статьи: А. А. Бокщанин.