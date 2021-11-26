ВАН

Термин, обозначавший в Древнем Китае правителя страны.

Ие­рог­ли­фич. на­чер­та­ние – 3 па­рал­лель­ные го­ри­зон­таль­ные чер­ты, сое­ди­нён­ные по­се­ре­ди­не од­ной вер­ти­каль­ной. Верх­няя чер­та сим­во­ли­зи­ру­ет са­кра­ли­зо­ван­ное Не­бо, ниж­няя – зем­лю, сред­няя – го­су­да­ря, пе­редаю­ще­го (вер­ти­каль­ная чер­та) во­лю Не­ба оби­та­те­лям зем­ли. Встре­ча­ет­ся в га­да­тель­ных над­пи­сях пе­рио­да Инь (Шан) (16–11 вв. до н. э.), эпи­гра­фи­ке и письм. па­мят­ни­ках эпо­хи Чжоу (11–3 вв. до н. э.). С кон. 3 в. до н. э., по­сле при­ня­тия вла­сте­ли­ном Ки­тая имп. ти­ту­ла (ди), при­ме­нял­ся для ти­ту­ло­ва­ния его бли­жай­ших род­ст­вен­ни­ков и вер­хуш­ки ари­сто­кра­тии. Слу­жил так­же для обо­зна­че­ния пра­ви­те­лей др. стран, чем под­чёр­ки­вал­ся их бо­лее низ­кий ста­тус по срав­не­нию с вла­сте­ли­ном Ки­тая. Ти­тул В. при­сваи­ва­ли се­бе не­ко­то­рые во­ж­ди пов­станч. дви­же­ний, пре­тен­до­вав­шие на власть. В древ­но­сти и сред­ние ве­ка пра­ви­те­ли го­су­дарств или кня­жеств в Ко­рее так­же но­си­ли ти­тул В. 2) Фа­миль­ное на­зва­ние ос­но­ван­ной Ван Го­ном дина­стии пра­ви­те­лей кор. гос-ва Ко­рё (918–1392).

Автор статьи: А. А. Бок­ща­нин.

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