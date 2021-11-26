ОФОРТ

ОФОРТ (от французского eau-forte, буквально - крепкая вода; азотная кислота) - вид гравюры на металле.

В технике Офорта химический процесс травления заменяет механический способ обработки доски гравировальными инструментами. Гладкую металлическую доску (чаще всего медную, также цинковую), тщательно отполировав, покрывают слоем кислотоупорного грунта («лака»), в состав которого входят асфальт, воск и мастика. На этот слой наносится рисунок при помощи специальных гравировальных игл. Линии-штрихи процарапываются таким образом, чтобы обнажить поверхность доски. Затем доска подвергается травлению кислотой, которая проедает металл лишь в тех местах, где лак был счищен (процарапан). По окончании этого процесса доска промывается водой, а лак счищается при помощи скипидара или спирта. В результате получается доска с рисунком, линии которого углублены в поверхность металла благодаря травлению. На доску наносится типографская краска, которая забивается в линии рисунка, а с остальной поверхности удаляется при помощи тампона-губки; после этого доска готова к печати. В зависимости от плотности металла можно получить больше или меньше хороших оттисков с одной доски; медные доски изнашиваются быстрее из-за мягкости металла.

По всей видимости, первыми применять офорт стали немецкие художники Д. Хопфер, Х. Бургкмайр, швейцарсий мастер У. Граф Старший. Одним из первых мастеров, экспериментировавших с техникой Офорта, был А. Дюрер, создавший 6 офортов. В XVI веке Офорт использовали в Нидерландах ( Лука Лейденский ) и в Италии ( Ф. Пармиджанино ). Французские художники обратились к Офорту под влиянием итальянских мастеров, работавших при дворе короля Франциска I в Фонтенбло, но до начала XVII века их опыты носили полулюбительский характер вследствие отсутствия хороших печатных прессов, необходимых для гравюры на металле. Периодом подлинного расцвета Офорта стал XVII век.

Начиная с XVII века применялся метод многоступенчатого травления, изобретённый Ж. Калло, когда воздействию кислоты подвергались разные участки композиции. После первого травления закрывались те участки, которые должны были получиться при печати наиболее светлыми, награвированными тонкими штрихами, и доска снова обрабатывалась кислотой. В итоге оставшиеся незакрытыми линии делались более глубокими и широкими, и в оттисках они получались более яркими и тёмными. Мастера могли применять процесс повторного травления многократно, добиваясь нужной градации пространственных планов композиции за счёт варьирования толщины штрихов. Нередко готовые доски, с которых было сделано определённое количество оттисков, поновлялись (если доска стиралась в процессе печати) или дорабатывались мастерами. В связи с этим исследователи различают «состояния» доски - изменения, которые мастера вносили в композицию в процессе работы над ней. Наиболее ценятся оттиски первых состояний, сделанные с ещё не изношенной доски. В отличие от трудоёмкой техники ксилографии или резцовой гравюры, Офорт предлагает более простой метод гравирования, открывающий путь спонтанному творческому процессу, подобному рисованию на бумаге. Он позволяет передавать мельчайшие детали, создавать прихотливые линии, мягкие по очертаниям и сложные по фактуре.

Очевидно, именно за эти качества Офорт высоко ценили европейские гравёры XII века: Ж. Калло , Рембрандт, Х. Сегерс, А. ван Остаде, П. Поттер , Я. ван Рёйсдал, Н. Берхем, А. ван Дейк , Г. Рени и Дж.Б. Кастильоне, Х. де Рибера, Г. де Сент- Обен. В XVIII веке в этой технике работали Дж.Б. Пиранези, Дж.Б. Тьеполо, А. Каналетто в Италии, А. Ватто, Ф. Буше и Ж.О. Фрагонар во Франции, У. Хогарт в Великобритании. На рубеже XVIII-XIX веков Ф. Гойя намечает новые пути в развитии Офорта. В XIX - начале XX веков в технике Офорта плодотворно работали Ж.Ф. Милле, К. Коро, Ш.Ф. Добиньи, Э. Мане , К. Писсарро , Т. Стейнлен во Франции, А. фон Менцель, Л. Коринт, К. Кольвиц в Германии, А. Цорн в Швеции, Я. Йонгкинд в Голландии, Дж. Уистлер в США, Ф. Брэнгвин в Великобритании. В XX веке к технике Офорта обращались О. Ренуар, О. Роден, Г. Фогелер, М. Клингер, Дж. Энсор, П. Пикассо, А. Матисс, Дж. Моранди и другие. В России самые ранние Офорты создал С. Ф. Ушаков, в дальнейшем в этой технике работали Ф.А. Бруни, Г.С. Верейский, Н.Н. Ге, М.Г. Дерегус, Г.Ф. Захаров, О.А. Кипренский, А.И. Кравченко, В.Н. Масютин, В.В. Матэ, Д.И. Митрохин, И.И. Нивинский, В.А. Серов, В.Д. Фалилеев, И.А. Фомин, М.З. Шагал, И.И. Шишкин и другие.

Помимо собственно Офорта, существуют разновидности этой тонкой и деликатной техники, возникшие во Франции в XVIII веке, также основанные на процессе травления металлической доски кислотой и часто используемые в сочетании с Офортом. Прежде всего это акватинта, которая даёт возможность имитировать в гравюре фактуру акварельного рисунка (отсюда и её название) или рисунка пером с размывкой кистью. При этом основные линии, контуры композиции, как правило, бывают выполнены с помощью Офорта. В технике лависа (от французского lavis - растушёвка, рисование водяной краской), изобретённой французским гравёром Ж.Б. Лепренсом, мастер рисует прямо на доске, предварительно покрытой порошком канифоли, кислотой, которая протравливает доску между частичками смолы. Гравюры, выполненные в этой технике, напоминают рисунок пером с размывкой кистью. Карандашная манера возникла в связи с большим спросом на оригинальные рисунки таких мастеров, как А. Ватто, Ф. Буше и другие. Суть этой техники заключается в том, что на доску, покрытую офортным грунтом, наносится рисунок при помощи так называемой рулетки - инструмента в виде небольшого свободно вращающегося цилиндра на ручке, покрытого острыми зубцами. Им проходились основные элементы композиции, складывавшиеся из множества проделанных в грунте точек-дырок, достающих до поверхности доски. После травления эти точки превращались в линии, напоминающие по фактуре рисунок графитным карандашом, сангиной или чёрным мелом. К этой технике близка пунктирная манера (пунктир), в которой изображение также формируется при помощи отдельных точек, но только его назначение - не имитация рисунка карандашом или сангиной, а передача тональных нюансов живописного оригинала, для воспроизведения которого он чаще всего использовался. Офорт также может сочетаться с техникой сухой иглы (процарапывание рисунка иглой на металлич. доске; известна с конца XV века; с XIX века самостоятельная техника гравюры).

Гравюры, созданные в Офорте или офортных техниках, как правило, выдерживают не слишком большой тираж, поскольку металлические доски, на которых они выполнялись, довольно быстро стирались. По этой причине хорошие оттиски Офортов известных мастеров достаточно редки и ценятся особенно высоко. Вплоть до наших дней Офорт остаётся одной из главных техник гравюры.

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