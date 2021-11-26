НОСТРАДAМУС Мишель (Michel de Nostredame)

Французский врач и астролог, прославившийся своими предсказаниями.

Родился в семье нотариуса с еврейскими корнями. О детстве и юности Нострадамуса известно немного: в 1518 г. он начал обучение в коллеже Авиньона, но не получил диплома из-за вынужденного отъезда из города по причине чумы (1520).

С 1529 г. изучал медицину в Университете Монпелье. В 1533 г. обосновался в Ажене, где занялся медицинской практикой и познакомился со Скалигером-старшим, известным гуманистом и эрудитом Возрождения. В 1538 г. был вызван в инквизиционный трибунал Тулузы для дачи объяснений по подозрению в ереси. После смерти первой жены и детей от эпидемии, много путешествовал по Франции (примерно в 1540-1546 гг.), продолжая врачебную практику и пытаясь опытным путем найти средство против чумы.

Женившись вторично (1547), обосновался в г. Салоне (Прованс). В 1555 г. начал публиковать свои астрологические прогнозы; в Лионе также вышло первое издание его книги «Центурии». По легенде, предcказал гибель на турнире Генриха II (1559).

Сочинения Нострадамуса вызвали большую полемическую волну и изрядно испортили его репутацию: так, будущий канцлер Франции Мишель де Лопиталь не скрывал к астрологу своего негативного отношения.

Тем не менее, как минимум, дважды Нострадамус встречался Екатериной Медичи , причем, по ее инициативе – в 1555 г., когда она его впервые пригласила ко двору, и в 1564 г., во время Большого королевского путешествия по Франции, во время посещения королем Прованса.

В 1561 г., уже во время начавшихся Религиозных войн , Карл IX , опасаясь за безопасность Нострадамуса, запретил ему что-либо писать и на время изолировал в неприступном замке, а незадолго до смерти назначил почетным королевским медиком.

Известно также, что в 1564 г. астрологу был представлен юный Генрих Наваррский , которому, по последующему всеобщему убеждению, Нострадамус предрек корону Франции. Умер от последствий подагры. Споры о смысле его «Центурий» активно продолжаются до сегодняшнего дня.

Иллюстрация:

Неизвестный мастер. Портрет Нострадамуса (фрагмент). Вт. пол. XVI в.

Сочинения:

Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса / Пер. и комм. А. Пензенского. М., 2006