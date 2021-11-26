МОРЕСКА
МОРЕСКА (итал. moresca, букв. - мавританская):
1) В Западной Европе XIV-XVI веков карнавальный танец с пением, в комическом стилизованном виде изображавший борьбу христиан и мавров (как воспоминание о средневековых войнах в Испании).
Самые ранние образцы музыки датируются XVI веком. Уже с XV века маскарадные сцены с изображением битв под названием «Мореска», как связанные, так и не связанные с «мавританской» тематикой, вводились в качестве интермедий в драмы и комедии. В XVII веке термин использовался для обозначения различных костюмированных пантомим или балетных сцен в опере (финал оперы «Орфей» К. Монтеверди, 1607 год; «Выход мавров» во 2-м действии оперы «Ариодант» Г.Ф. Генделя, 1735 год).
2) Во второй половине XVI века юмористический жанр вокальной музыки с элементами театрализации, пародировавший речь «мавров» - домашних слуг-мусульман, которых приобретали европейские аристократы (был особенно распространён в Неаполе, Риме, Венеции, Мюнхене).
Образцы - в творчестве О. Лассо, А. Габриели.