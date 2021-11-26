МОРАЛЕС КРИСТОБАЛЬ ДЕ

МОРАЛЕС КРИСТОБАЛЬ ДЕ - испанский ком­по­зи­тор. Пер­вый круп­ный пред­ста­ви­тель испанского музыкального Воз­ро­ж­дения.

В 1535-1545 годы пев­чий и ком­по­зи­тор в пап­ской ка­пел­ле в Ри­ме.

В 1545-1553 годы ка­пель­мей­стер в со­бо­рах То­ле­до, Мар­че­ны, Ма­ла­ги.

Ав­тор пре­имущественно цер­ков­ных во­каль­ных со­чи­не­ний: 21 мес­сы (две из них на­пи­са­ны на зна­ме­ни­тую шан­сон «Во­ору­жён­ный че­ло­век»), 2 ре­к­вие­мов (позд­ний 5-го­лос­ный ре­к­ви­ем, на­пи­сан­ный в 1544 году, - од­но из са­мых из­вест­ных со­чине­ний К. де Моралеса), 8 маг­ни­фи­ка­тов (во всех цер­ков­ных ла­дах), различных пес­но­пе­ний оф­фи­ция. Из бо­лее чем 80 мо­те­тов (пре­имущественно 4-го­лос­ных) мно­гие по­ли­тек­сто­вые.

Без­у­преч­но вла­дев­ший искусством кон­тра­пунк­та, К. де Моралес про­дол­жал тра­ди­ции ни­дер­ланд­ской шко­лы (счи­тал се­бя по­сле­до­ва­те­лем Жос­ке­на Де­пре ). Вме­сте с тем в ря­де со­чи­не­ний («Пла­чи про­ро­ка Ие­ре­мии», оф­фи­ций за­упо­кой­ной служ­бы и другие) при­ме­нял го­мо­фон­ную тех­ни­ку, из­вест­ную как испанский фо­бур­дон.

Уче­ник К. де Моралиса - Ф. Гер­ре­ро .