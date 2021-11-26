МОНТАЛЬВО ГАРСИ РОДРИГЕС ДЕ
МОНТАЛЬВО ГАРСИ РОДРИГЕС ДЕ - испанский писатель.
О жизни Гарси Родригеса де Монтальво известно мало.
Участвовал в Реконкисте; предположительно был губернатором г. Медина-дель-Кампо; в 1482 году посвящён в рыцари.
Под именем Г.Р. де Монтальво в 1508 году издан рыцарский роман «Амадис Гальский», первые три книги которого - осуществлённая переработка несохранившегося текста конца XIII - начала XIV веков. Четвертая книга, полностью сочинённая Г.Р. де Монтальво, посвящена описанию чудесных подвигов сына Амадиса - Эспландиана, который стал также главным героем романа Г.Р. де Монтальво «Ковры Эспландиана» («Sergas de Esplandi ́an», 1510 год).
Творчество Г.Р. де Монтальво ознаменовано стремлением примирить рыцарско-куртуазную этику (индивидуальная доблесть, вассальная верность и личная ответственность сеньора за судьбу подданных и близких; пафос высокой любви, христианского смирения и стойкости в испытаниях судьбой) с новыми государственно-религиозными ценностями, характерными для культуры испанского Возрождения.
Сочинения:
Sergas de Esplandián. Madrid, 2003;
Очень храбрый и непобедимый рыцарь Амадис Гальский. СПб., 2008.