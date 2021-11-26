МОНТАЛЬВО ГАРСИ РОДРИГЕС ДЕ

МОНТАЛЬВО ГАРСИ РОДРИГЕС ДЕ - испанский пи­са­тель.

О жиз­ни Гарси Родригеса де Монтальво из­вест­но ма­ло.

Уча­ст­во­вал в Ре­кон­ки­сте ; пред­по­ло­жи­тель­но был гу­бер­на­то­ром г. Ме­ди­на-дель-Кам­по; в 1482 году по­свя­щён в ры­ца­ри.

Под име­нем Г.Р. де Монтальво в 1508 году из­дан ры­цар­ский ро­ман «Ама­дис Галь­ский», пер­вые три кни­ги ко­то­ро­го - осу­ще­ст­в­лён­ная пе­ре­ра­бот­ка не­со­хра­нив­ше­го­ся тек­ста конца XIII - начала XIV веков. Четвертая кни­га, пол­но­стью со­чи­нён­ная Г.Р. де Монтальво, по­свя­ще­на опи­са­нию чу­дес­ных под­ви­гов сы­на Ама­ди­са - Эс­план­диа­на, ко­то­рый стал так­же главным ге­ро­ем ро­ма­на Г.Р. де Монтальво «Ков­ры Эс­план­диа­на» («Sergas de Es­plan­di ́an», 1510 год).

Твор­че­ст­во Г.Р. де Монтальво оз­на­ме­но­ва­но стрем­ле­ни­ем при­ми­рить ры­цар­ско-кур­ту­аз­ную эти­ку (ин­ди­ви­ду­аль­ная доб­лесть, вас­саль­ная вер­ность и лич­ная от­вет­ст­вен­ность сень­о­ра за судь­бу под­дан­ных и близ­ких; па­фос вы­со­кой люб­ви, хри­сти­ан­ско­го сми­ре­ния и стой­ко­сти в ис­пы­та­ни­ях судь­бой) с но­вы­ми государственно-ре­лигиозными цен­но­стя­ми, ха­рак­тер­ны­ми для куль­ту­ры испанского Воз­ро­ж­де­ния .

Сочинения:

Sergas de Esplandián. Madrid, 2003;

Очень храб­рый и не­по­бе­ди­мый ры­царь Ама­дис Галь­ский. СПб., 2008.